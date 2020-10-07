132 медики померли в Україні від коронавірусної хвороби

Україні вдалося зменшити загальну кількість інфікованих коронавірусною хворобою медиків.

Таку інформацію озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у середу на брифінгу.

Він повідомив, що станом на 7 жовтня в Україні померли від COVID-19 132 медики.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у майже 17 тисяч медичних працівників.

"Я повинен сказати, що ми суттєво зменшили кількість медичних працівників, які хворіють від коронавірусної хвороби.

Якщо на початку квітня у нас кількість захворівших медичних працівників складала до 20% від загальної кількості хворих, і це був найбільший показник в Європі.

То зараз це не більше 5% (коливається в межах 4,38% – 4,5%, залежно від тижня). Це є результатом нашої роботи в межах захисту наших медичних працівників", – повідомив він.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у майже 17 тисяч медичних працівників.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Щодо виплат родинам загиблих від COVID-19 медичних працівників то міністр зауважив, що компетенція не МОЗ, а Фонду соціального страхування.

"Ми відразу передаємо інформацію про загиблих, а вони в межах їхніх механізмів збирають інформацію, оформлюють документи, щоби робити відповідні виплати", – додав він.

Нагадаємо, що Рада прирівняла медиків, які загинули від COVID-19, до військових, смерть, яких настала на службі.

Згідно із законопроєктом, держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), в розмірі не менше ніж 300 прожиткових мінімумів.

У разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму – виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця.

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