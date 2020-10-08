Лікарні НАН прийматимуть хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями

У місті Києві перепрофілювали 2266 ліжко-місць для прийому хворих на коронавірусну хворобу.

Такі дані в інтерв’ю "Українській правді. Життя" озвучив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він уточнив, що "ще, як мінімум, стільки ж можна зробити при екстрених ситуаціях".

Реклама:

Ляшко також зазначив, що у МОЗ розуміють, що окрім Києва, у столицю госпіталізують і приміську зону, тому потрібно збільшувати ліжковий фонд.

Зокрема, обговорювалося питання розгортання тимчасового шпиталю у Києві, на базі Виставкового центру та Палацу Спорту.

Віктор Ляшко: Лікарні НАН прийматимуть хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями

"Ми зібрали всіх очільників Київської області та міста Київ, і зрештою було запропоновано задіяти обласні лікарні та лікарні Академії медичних наук, які є на території Києва", – розповів заступник міністра охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар запевняє, що лікарі НАН готові лікувати хворих на COVID-19.

"Варто розуміти, що хворі на COVID-19 – це не тільки здорові люди, які захворіли на COVID-19. У більшості хворих, які госпіталізуються з коронавірусною хворобою, тяжкий перебіг через супутні хронічні захворювання, – пояснив Ляшко.

В Академії медичних наук є інститути певного профілю. Коли ми говоримо, наприклад, про кардіологічну патологію серед хворих на COVID-19, то у нас є профільний інститут, який готовий приймати цих хворих. І, мало того, що лікувати їх від COVID-19, та ще й паралельно витягувати їх від хронічних хвороб.

Реклама:

Академія медичних наук своїм рішенням президії перепрофільовує зараз 500 ліжок додатково для міста Києва".

Віктор Ляшко додав, що щодо НАН – це вже прийняте рішення, а от інші лікарні, наприклад, обласні та підпорядковані "Укрзалізниці" ще готуються виділити ліжко-місця під госпіталізацію хворих на COVID-19:

"Зараз ми доручили Києву переглянути маршрути пацієнтів. Щоб всіх кардіологічних хворих, наприклад, везли в Інститут кардіології імені академіка Стражеска, всіх хворих з певною пульмонологічною патологією – в Інститут фтизіатрії й пульмонології.

Далі там в тих інститутах також є запас своїх ліжок. Але поки перепрофільовувати відразу весь інститут під COVID-19 ніхто не буде.

Також є лікарні "Укрзалізниці". Вони теж зараз зроблять всі ці підготовчі моменти і будуть готові контрактуватись".

Платити за лікування хворих на коронавірусну хворобу у цих лікарнях буде Національна служба здоров’я України.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.