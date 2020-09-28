Які послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними. Пояснює Нацслужба здоров'я

Медзаклади, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього, мають надавати низку послуг безкоштовно.

Зокрема, йдеться про діагностику та аналізи.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Facebook.

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Пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на нього має безкоштовно отримати таку допомогу за Програмою медгарантій:

1) допомога лікаря, з яким ви уклали декларацію.

Саме до нього насамперед потрібно зателефонувати при симптомах захворювання, зокрема при лихоманці, кашлі, задишці, утрудненому диханні.

Лікар за необхідності направить до вас мобільну бригаду для взяття зразків для тестування на COVID-19 методом ПЛР.

В разі підтвердження діагнозу він надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий.

Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий.

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2) послуги мобільної бригади, яка за направленням вашого лікаря або диспетчера регіональної телефонної "гарячої лінії" з питань COVID-19, приїздить до вас для взяття аналізів на тестування.

В НСЗУ наголошують, що пацієнт з підозрою на COVID-19 не повинен самостійно йти до лабораторії, щоб здати аналіз, до нього зобов’язана приїхати мобільна бригада.

Фото: norenko.a.v/Depositphotos

3) допомога бригади "швидкої".

Якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура), потрібно телефонувати до "швидкої" за номером 103.

Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан вашого здоров’я та за необхідності доставить вас у лікарню.

Або ж надасть допомогу на місці та рекомендації щодо самоізоляції. А також направить до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

4) допомога в медзакладі в умовах стаціонару.

В разі госпіталізації пацієнт має отримати такий безоплатний пакет послуг:



тестування на COVID-19,

лабораторні та інструментальні дослідження,

меддопомога відповідно до галузевих стандартів,

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю,

медикаментозна терапія та знеболення за потреби,

консультації лікарів інших спеціальностей.

*Якщо ви перехворіли на COVID-19, і вам довелося за щось платити, повідомте, будь ласка, нам на пошту lifepravda@gmail.com або напишіть нам на Facebook.

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