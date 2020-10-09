Чим лікується COVID-19. Оновлений протокол лікування США

Медична шкода Східної Вірджинії США займається дослідженням і розробкою медичних вказівок для лікування.

Вона опублікувала новий протокол лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Рекомендації стосуються виключно лікарняної практики і не слід призначати собі самостійне лікування.

Профілактика:

вітамін С

цинк

вітамін D3

мелатонін (низькі дози)

фамотидин

Фото IgorVetushko/Depositphotos

При цьому підкреслюється, що на цей момент науковці мають замало інформації про те, як підвищити стійкість організму до вірусу, тому не варто розглядати ці ліки, як "еліксир", який гарантуватиме незараження.

Всю правду про підвищення імунітету проти COVID-19 читайте тут.

М'які симптоми (вдома):

вітамін С

цинк

вітамін D3

мелатонін уночі

аспірин

фамотидин

Важкі симптоми:

Додаються ліки, які має призначити лікар, згодом штучна вентиляція легень, починаючи з носових канюль і до інвазивної механічної вентиляції, а також штучна седація.

Пацієнтам, котрі вже виписалися з лікарні також рекомендують комплекс лікування для підвищення стійкості організму до інших вірусів.

Після виписки з лікарні:

Розгляньте можливість розширеної профілактики тромбозу глибоких вен у пацієнтів з високим ризиком.

Розгляньте можливість прийому кортикостероїдів.

Омега-3 жирні кислоти.

Аторвастатин 40 мг щодня.

Мелатонін.

Полівітаміни, включаючи комплекс В та вітамін D

Версію англійською для використання виключно медичними працівниками, котрі працюють в інфекційних проти-ковід відділеннях, можна знайти тут.

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