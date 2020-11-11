Степанов закликав не займатися самолікуванням COVID-19, бо вірус став агресивніше

Вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, став набагато агресивнішим, а кількість важких хворих збільшується.
Такий висновок зробив очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов після спілкування з українськими медиками.
Про це він повідомив під час брифінгу 11 листопада.
"Зараз набагато агресивнішим став цей вірус (SARS-CoV-2 - ред). Тобто кількість важких хворих збільшується. Це відбувається по всій країні", - зазначив Степанов.
Міністр із розповідей лікарів дізнався, що люди протягом 5-7 днів просто не звертаються до свого сімейного лікаря, лікуються самостійно.
А також часто починають одразу вживати антибіотики чи інші лікарські засоби, бо "їм хтось це порадив".
|Вживання антибіотиків без потреби ускладнює лікування COVID-19
"Я прошу вас, шановні українці, припинити самолікування. Для того, щоб надавати кваліфіквану медичну допомогу, головне, допомогу, від якої вам буде ставати легше, ви будете одужувати, це треба, щоб робив виключно лікар", - звернувся до українців Степанов.
Він зазначив, що у лікаря є відповідні знання та протоколи лікування.
"Він знає, в якому стані ви перебуваєте, і що саме в цей момент треба давати. Ви ж вживаєте антибіотики на початкових стадіях, а ще інколи по 2-3 види антибіотиків. Від цього ви робите собі шкоду. В повному сенсі цього слова.
Чому? Тому що якщо у вас буде стан, при якому дійсно знадобляться антибіотики, вони просто не будуть мати тієї дії, яка необхідна для процесу лікування", - пояснив Степанов.
Нагадаємо, вживання антибіотиків без потреби ускладнює лікування COVID-19.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав лікарів не "пічкати" пацієнтів з COVID-19 антибіотиками без потреби.
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