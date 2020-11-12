Український науковець розповів, як можна зберігати успішну вакцину проти COVID-19

Нещодавно компанії Pfizer та BioNTech повідомили про 90% ефективність своєї вакцини проти коронавірусної інфекції.
Проте проблемою для її доступності можуть стати складні вимоги до зберігання препарату,
Вакцина такого типу належить до ультра-холодних, тому її потрібно підтримувати на рівні -70°C (-94°F) або нижче.
При цьому український науковець професор Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко вважає, що проблема для доставки ліків та вакцин, які мають перебувати у ємностях з низкою температурою вже вирішена, зокрема для України.
Про це науковець розповів у ефірі Громадського радіо.
|Фото Esbenklinker/Depositphotos
За його словами, зберігати вакцину можна у рідкому азоті та спеціальній ємностій під назвою дьюар.
"Рідкий азот виробляється в Україні, він є і він тримає таку температуру.
У парах цього азоту вона ( вакцина – ред.) замерзає і зберігається скільки завгодно років. Тільки заливай цей рідкий азот.
Проблема вирішується просто, не потрібно ніяких рефрежираторів, потрібно багато дьюарів і рідкого азоту", – зазначив Досенко.
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