Український науковець розповів, як можна зберігати успішну вакцину проти COVID-19

Нещодавно компанії Pfizer та BioNTech повідомили про 90% ефективність своєї вакцини проти коронавірусної інфекції.

Проте проблемою для її доступності можуть стати складні вимоги до зберігання препарату,

Вакцина такого типу належить до ультра-холодних, тому її потрібно підтримувати на рівні -70°C (-94°F) або нижче.

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При цьому український науковець професор Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко вважає, що проблема для доставки ліків та вакцин, які мають перебувати у ємностях з низкою температурою вже вирішена, зокрема для України.

Про це науковець розповів у ефірі Громадського радіо.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

За його словами, зберігати вакцину можна у рідкому азоті та спеціальній ємностій під назвою дьюар.

"Рідкий азот виробляється в Україні, він є і він тримає таку температуру.

У парах цього азоту вона ( вакцина – ред.) замерзає і зберігається скільки завгодно років. Тільки заливай цей рідкий азот.

Проблема вирішується просто, не потрібно ніяких рефрежираторів, потрібно багато дьюарів і рідкого азоту", – зазначив Досенко.

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