Що нині відомо про українську вакцину від COVID-19

Нещодавно в Україні представили перші результати досліджень української вакцини від COVID-19.

Проте значна частина інформації про вакцину залишилася невідомою.

22 жовтня під час пресконференції міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом із одним із розробників цієї вакцини детальніше розповіли про результати досліджень та плани.

Зокрема, що це за тип вакцини, хто фінансуватиме її розробку та коли ця вакцина від COVID-19 може з'явитися.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Що відомо про розробників вакцини?

Серед розробників, як повідомили на пресконференції, українська компанія "Діапроф-Мед", американська компанія DiaPrep System Inc та українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН.

Одним із розробників є міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов. Він представляє американську компанію.

Під час пресконференції Фаворов розповів, що працював у Центрі з контролю та профілактики захворювань у США, а також в Міжнародному інституті вакцини.

Що відомо про кандидата української вакцини від COVID-19?

Донедавна було відомо, що "цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу".

Під час пресконференції Фаворов зазначив, що це – рекомбінантна вакцина.

"Вона не містить вірусу. Вона містить елементи, з яких побудований вірус. За допомогою рекомбінантного білка, який ми отримали, можна отримати антитіла.

Після цього антитіла беруться і вносяться туди, де вірус може рости. Якщо вони не дають йому рости, це говорить про це, що ваш білок – правильний. Ось це і було зроблено", – розповів Фаворов.

Серед прикладів такої вакцини - рекомбінантна вакцина проти вірусного гепатиту B та вакцина проти ротавірусної інфекції.

Як відбувалися і відбуватимуться дослідження?

У президента повідомляли, що дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

Це була доклінічна фаза досліджень. За словами Фаворова, вона складалася з кількох кроків, серед яких – виокремлення необхідного білка та імунізація ним кроликів, мишей, пацюків та інших тварин.

"Нам вдалося показати, що моноклональні антитіла мишей, яких ми імунізували нашим білком, не давали вірусу руйнувати культуру клітин.

Тобто науково доведено, що вони захищають клітини людини від дії вірусу. Після цього можна говорити, що з цього моменту ми можемо починати робити вакцину", – пояснив Фаворов.

Тепер планують розпочинати клінічну фазу досліджень.

"Це буде тривалий процес, він включає багато складних процесів, але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який захищатиме від COVID-19", – розповів Фаворов.

"Порядок клінічних випробувань однаковий і стандартизований у всьому світі. Дуже важливо, щоб ми пройшли всі стадії, відповідно до порядків, які затверджені в світі", – додав Степанов.

Скільки коштуватиме розробка вакцини та хто її фінансуватиме?

За словами Степанова, держава повністю фінансуватиме цю розробку. Приблизна сума, яку можуть витратити на дослідження - більше 100-150 млн грн.

"Я вважаю, що ми в повному обсязі профінансуємо це з боку держави, саме виготовлення цієї вакцини. На цьому, зокрема, наполягає президент країни, що нам це потрібно", – сказав Степанов.

Де саме проводитимуть дослідження?

Українські науковці скептично ставляться до розробки вакцини від COVID-19 в Україні, оскільки в країні немає лабораторій з необхідним рівнем безпеки для роботи з вірусами.

Це підтверджують в МОЗ. Але зазначають, що домовилися із трьома закордонними лабораторіями, які допоможуть в розробці вакцини.

За скільки часу можна буде отримати українську вакцину?

За словами Фаворова, якщо все йтиме ідеально – на розробку потрібно 9 місяців. Якщо реально – рік.

"Ці процеси не можна пришвидшувати, не можна використовувати вакцину, яка не перевірена", – додав експерт.

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