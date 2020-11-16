У Зеленського не задоволені роботою Степанова, але відставку ще не підтверджують – джерела

Президент багато в чому не вдоволений роботою міністра, кажуть джерела "Української правди. Життя" в Офісі президента.
Там не виключають відставки Степанова, але і підтвердити цього поки що не можуть.
Про це джерела розповіли на запитання про чутки щодо звільнення Степанова.
Наприклад, ексгендиректорка департаменту медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова повідомила у Facebook, що в п'ятницю 13 листопада "рішення про звільнення Степанова вже було прийняте".
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
Також про відставку Степанова натякнув народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Ось що він написав в своєму Telegram:
"Епізод 1: в п'ятницю в Кабміні підписують документ про звільнення одного з міністрів.
Епізод 2: цей міністр починає екстрено шукати голоси проти свого звільнення.
Епізод 3: міністр дізнається, що голоси на його звільнення є. Причому з запасом.
Епізод 4: - міністр на вихідних йде на на лікарняний.
Епізод 5 ... coming soon"
Імені міністра Железняк не назвав, проте відомо, що Степанов на вихідних заразився COVID-19.
Нагадаємо, ще в липні зареєстрували законопроєкт, який вимагає відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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