Очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря, тож там нарешті вирішили зайнятися "бездеклараційними"

У Міністерстві охорони здоров’я планують надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн або ж забезпечити хворого медиком, який вестиме його протягом COVID-19.

Так вирішив міністр охорони здоров’я Максим Степанов після того, як захворів на COVID-19, але досі сам не підписав декларацію із сімейним лікарем.

Про це він повідомив під час брифінгу 16 листопада.

"Я вирішив пройти весь шлях пацієнта як звичайний пацієнт.

Я зателефонував в наш контакт-центр, тому що в мене немає сімейного лікаря.

Які висновки були зроблені з цієї розмови з контакт-центром: нам дуже необхідно якомога швидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларації з сімейними лікарями", - розповів Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр каже, що дав відповідне завдання своїм заступникам, щоб вони пропрацювали це питання.

"Я впевнений, що ми знайдемо рішення. Або це буде онлайн-декларація, або якщо немає сімейного лікаря, і не буде знайдено, як підписувати декларацію, то будь-який пацієнт, будь-який громадянин України повинен бути забезпечений медичною допомогою та медичним працівником, який буде вести його протягом його хвороби на COVID-19", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Степанов закликав не займатися самолікуванням COVID-19, бо вірус став агресивніше.

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