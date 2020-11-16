Очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря, тож там нарешті вирішили зайнятися "бездеклараційними"

У Міністерстві охорони здоров’я планують надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн або ж забезпечити хворого медиком, який вестиме його протягом COVID-19.
Так вирішив міністр охорони здоров’я Максим Степанов після того, як захворів на COVID-19, але досі сам не підписав декларацію із сімейним лікарем.
Про це він повідомив під час брифінгу 16 листопада.
"Я вирішив пройти весь шлях пацієнта як звичайний пацієнт.
Я зателефонував в наш контакт-центр, тому що в мене немає сімейного лікаря.
Які висновки були зроблені з цієї розмови з контакт-центром: нам дуже необхідно якомога швидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларації з сімейними лікарями", - розповів Степанов.
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
Міністр каже, що дав відповідне завдання своїм заступникам, щоб вони пропрацювали це питання.
"Я впевнений, що ми знайдемо рішення. Або це буде онлайн-декларація, або якщо немає сімейного лікаря, і не буде знайдено, як підписувати декларацію, то будь-який пацієнт, будь-який громадянин України повинен бути забезпечений медичною допомогою та медичним працівником, який буде вести його протягом його хвороби на COVID-19", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, Степанов закликав не займатися самолікуванням COVID-19, бо вірус став агресивніше.
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