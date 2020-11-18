Шмигаль пообіцяв електронний запис на ПЛР-тест та додаткові нововедення 

національна система QR-кодів, яка буде фактично повідомляти буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні із інфікованою людиною.

"Це передові інструменти, які використовують лише деякі країни світу. Україна буде одна з перших, яка ці інструменти буде повноцінно використовувати",

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зазначив прем'єр.