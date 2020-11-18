Шмигаль пообіцяв електронний запис на ПЛР-тест та додаткові нововедення

В Україні збираються боротися з пандемією коронавірусної хвороби за допомогою електронних засобів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу анонсував три нові проєкти.

"Це передові інструменти, які використовують лише деякі країни світу. Україна буде одна з перших, яка ці інструменти буде повноцінно використовувати", – зазначив прем'єр.

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Серед них:

електронний запис на ПЛР-тест;

додатковий контроль за самоізоляцією, завдяки додатку "Вдома";

національна система QR-кодів, яка буде фактично повідомляти буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні із інфікованою людиною.

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