Шмигаль пообіцяв електронний запис на ПЛР-тест та додаткові нововедення 

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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18 листопада 2020

В Україні збираються боротися з пандемією коронавірусної хвороби за допомогою електронних засобів. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу анонсував три нові проєкти. 

"Це передові інструменти, які використовують лише деякі країни світу. Україна буде одна з перших, яка ці інструменти буде повноцінно використовувати", – зазначив прем'єр.

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Серед них: 

  • електронний запис на ПЛР-тест;
  • додатковий контроль за самоізоляцією, завдяки додатку "Вдома";
  • національна система QR-кодів, яка буде фактично повідомляти буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні  із інфікованою людиною.   

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