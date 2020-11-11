МОЗ уточнив, які планові госпіталізації та операції проводитимуть в умовах COVID-19

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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11 листопада 2020

На час пандемії COVID-19 в Українї призупинили лише певні планові госпіталізації і операції.

Заборона не стосується тих послуг медичної допомоги, якщо їхнє відтермінування може нести загрозу здоров’ю або життю.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 11 листопада.

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"Будь-яка операція, будь-яка госпіталізація, якщо відтермінування її може нести загрозу вашому здоров’ю або вашому життю, не може бути перенесена.

Ви будете вчасно госпіталізовані, вчасно прооперовані, незважаючи на те, що це планові операції", - зазначив Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

За словами міністра, перенесення не стосуватиметься таких операцій та госпіталізацій:

  • надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів;
  • надання мадичної допомоги вагітним, породілям, новонародженим;
  • надання медичної допомоги у  спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
  • надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
  • надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. Це такі заклади, як Охматдит та інші Інститути. 
  • проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізацій, якщо внаслідок їхнього перенесення чи відтермінування існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

"Ми говоримо виключно про ті планові госпіталізації і операції, перенесення яких ніяким чином не вплине і не буде загрожувати вашому життю або вашому здоров’ю.

Такі стани, як інсульти, інфаркти, термінові операції, ургентні, включаючи ті планові, які я перелічував, вони не можуть бути перенесені і вони вчасно будуть надаватися", - додав Степанов.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента 9 листопада заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

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