МОЗ уточнив, які планові госпіталізації та операції проводитимуть в умовах COVID-19

На час пандемії COVID-19 в Українї призупинили лише певні планові госпіталізації і операції.

Заборона не стосується тих послуг медичної допомоги, якщо їхнє відтермінування може нести загрозу здоров’ю або життю.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 11 листопада.

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"Будь-яка операція, будь-яка госпіталізація, якщо відтермінування її може нести загрозу вашому здоров’ю або вашому життю, не може бути перенесена.

Ви будете вчасно госпіталізовані, вчасно прооперовані, незважаючи на те, що це планові операції", - зазначив Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

За словами міністра, перенесення не стосуватиметься таких операцій та госпіталізацій:

надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів;

надання мадичної допомоги вагітним, породілям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

н адання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. Це такі заклади, як Охматдит та інші Інститути.

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізацій, якщо внаслідок їхнього перенесення чи відтермінування існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

"Ми говоримо виключно про ті планові госпіталізації і операції, перенесення яких ніяким чином не вплине і не буде загрожувати вашому життю або вашому здоров’ю.

Такі стани, як інсульти, інфаркти, термінові операції, ургентні, включаючи ті планові, які я перелічував, вони не можуть бути перенесені і вони вчасно будуть надаватися", - додав Степанов.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента 9 листопада заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

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А лікарні НАМН цілодобово прийматимуть хворих без COVID-19.

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