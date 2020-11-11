МОЗ уточнив, які планові госпіталізації та операції проводитимуть в умовах COVID-19

На час пандемії COVID-19 в Українї призупинили лише певні планові госпіталізації і операції.
Заборона не стосується тих послуг медичної допомоги, якщо їхнє відтермінування може нести загрозу здоров’ю або життю.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 11 листопада.
"Будь-яка операція, будь-яка госпіталізація, якщо відтермінування її може нести загрозу вашому здоров’ю або вашому життю, не може бути перенесена.
Ви будете вчасно госпіталізовані, вчасно прооперовані, незважаючи на те, що це планові операції", - зазначив Степанов.
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
За словами міністра, перенесення не стосуватиметься таких операцій та госпіталізацій:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів;
- надання мадичної допомоги вагітним, породілям, новонародженим;
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. Це такі заклади, як Охматдит та інші Інститути.
- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізацій, якщо внаслідок їхнього перенесення чи відтермінування існує значний ризик для життя або здоров’я людей.
"Ми говоримо виключно про ті планові госпіталізації і операції, перенесення яких ніяким чином не вплине і не буде загрожувати вашому життю або вашому здоров’ю.
Такі стани, як інсульти, інфаркти, термінові операції, ургентні, включаючи ті планові, які я перелічував, вони не можуть бути перенесені і вони вчасно будуть надаватися", - додав Степанов.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента 9 листопада заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.
А лікарні НАМН цілодобово прийматимуть хворих без COVID-19.
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