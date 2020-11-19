В українських лікарнях мають встановити 161 томограф до кінця року

В регіональних лікарнях до кінця 2020 року мають встановити 161 комп'ютерний томограф.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 19 листопада.

"Наші регіональні медзаклади обіцяють облаштувати спеціальні приміщення і встановити комп'ютерні томографи до кінця року. Йдеться про 161 апарат", - зазначила Шаталова.

Реклама:

Для того, щоб встановити ці апарати, лікарням треба було провести ремонти.

Фото: norenko.a.v/Depositphotos

"Для цього їм було спрямовано 1,6 млрд гривень. Ми постійно відстежуємо в МОЗ стан справ, і вчора ми звірили годинники по областях. На жаль, не всі справляються так, як би хотілося...

Тепер ми дуже очікуємо на звіт про завершеня будівництва, ремонт, переобладнання, встановлення комп'ютерних томографів. Обладнання готове до встановлення.

Вже скоро перші 48 комп'ютерних томографів поїдуть в області", - розповіла заступниця міністра.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.