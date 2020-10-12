Чи потрібно платити за томографію та рентген пацієнтам з COVID-19? Пояснює МОЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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12 жовтня 2020

Комп'ютерна томографія та рентген внесені до пакету послуг для пацієнтів з COVID-19 і мають бути безкоштовними.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 12 жовтня. 

"В нас комп'ютерна томографія та рентген внесені до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного лікаря або лікуючого лікаря, то громадянам ця послуга надається безоплатно, тобто за це сплачує держава", - розповів Степанов.

Нагадаємо, що послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними у тих медзакладах, які підписали відповідний договір з Національною службою здоров'я. 

 Фото: norenko.a.v/Depositphotos

Якщо за цю послугу вимагають гроші, міністр радить залишити скаргу, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 1677, або залишити офіційну скаргу на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам".

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