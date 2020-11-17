Що робити, якщо не маєш сімейного лікаря, але захворів на COVID-19

Сімейні лікарі повинні надати допомогу всім пацієнтам, які захворіли на коронавірусну хворобу.

Навіть тим, у кого немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Такі зміни в процес надання медичної допомоги затвердили у постанові на позачерговому засідання уряду.

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Про нововведення повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 17 листопада.

Фото Stockasso/Depositphotos

Міністр зауважив, що у випадку інфікування, дуже важливим є супровід лікаря.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, то амбулаторія та сімейні лікарі зобов'язані надати вам цю медичну допомогу.

Навіть якщо у вас немає відповідної декларації. Її ви заключите потім, коли одужаєте.

Ці зміни були внесені у відповідне рішення уряду", – розповів Степанов.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, або виникли інші труднощі з процесом лікування – потрібно зателефонувати на гарячу лінію МОЗ.

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Лінія для дзвінків – безкоштовна та працює цілодобово. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

Крім того, очільник відомства радить утриматися від самолікування та непрофесійних рекомендацій.

"Дуже важливо, щоб ви не займаються самолікуванням. Не питайте друзів, як вони лікувалися від COVID-19, бо кожна людина – індивідуальна", – застеріг міністр.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я захкворів на COVID-19, проте не мав підписаної декларації з сімейним лікарем.

У міністерстві вирішили, що потрібно надати можливість підписувати декларацію з сімейним лікарем онлайн або ж забезпечити хворого медиком, який вестиме його протягом COVID-19.

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