Від 17 до 33 тисяч смертей: аналітики оцінили 3 сценарії карантину вихідного дня

Найоптимістичніший розвиток подій передбачає, що показник смертності в COVID-19 Україні буде 17 тисяч.
Проте для цього потрібно негайно вводити повний локдаун.
Якщо спрацює формат карантину вихідного дня, то в Україні буде понад 25 тисяч смертей від коронавірусної інфекції.
Про це розповідають у аналізі Київської школи економіки.
Загалом дослідники виокремили три сценарії карантину вихідного дня – зелений, жовтий та червоний.
|
Фото Cebas1/Depositphotos
"Зелений сценарій – найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах.
Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України.
Жовтий сценарій – 26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.
Чорний сценарій – 33 000 смертей від ковіду, відіграється, якщо існуючий карантин не спрацює", – розповідає Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.
За його словами, критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.
Наразі в Україні така ситуація із заповненістю лікарень:
- 152 лікарні – критично заповнені хворими на COVID-19.
- 89 лікарень – заповнені на 100%.
- 97 — сильно перевантажені.
- Половина лікарень — у зоні відносної безпеки.
Зазначається, що критична ситуація тримається вже другий тиждень, навіть при умові постійного збільшення кількості лікарень, що приймають пацієнтів з COVID-19.
При цьому на думку аналітиків, польові госпіталі не вирішать нестачу реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні.
Все тому, що в країні вистачає саме реанімаційних ліжок з підведеним киснем та ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, обладнаних апаратами ШВЛ.
Вас також може зацікавити:
Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?
Як безкоштовно зробити тест та вилікувати COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка
Які послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними. Пояснює Нацслужба здоров'я
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.