Від 17 до 33 тисяч смертей: аналітики оцінили 3 сценарії карантину вихідного дня

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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20 листопада 2020

Найоптимістичніший розвиток подій передбачає, що показник смертності в COVID-19 Україні буде 17 тисяч

Проте для цього потрібно негайно вводити повний локдаун.

Якщо спрацює формат карантину вихідного дня, то в Україні буде понад 25 тисяч смертей від коронавірусної інфекції. 

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Про це розповідають у аналізі Київської школи економіки. 

Загалом дослідники виокремили три сценарії карантину вихідного дня – зелений, жовтий та червоний. 

 Фото Cebas1/Depositphotos

"Зелений сценарій – найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах. 

Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України. 

Жовтий сценарій26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. 

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Чорний сценарій33 000 смертей від ковіду, відіграється,  якщо існуючий карантин не спрацює", – розповідає  Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.

За його словами, критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.

Наразі в Україні така ситуація із заповненістю лікарень:

  • 152 лікарні  – критично заповнені хворими на COVID-19. 
  • 89 лікарень – заповнені на 100%.
  • 97 — сильно перевантажені. 
  • Половина лікарень — у зоні відносної безпеки. 

Зазначається, що критична ситуація тримається вже другий тиждень, навіть при умові постійного збільшення кількості лікарень, що приймають пацієнтів з COVID-19.

При цьому на думку аналітиків, польові госпіталі не вирішать нестачу реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні. 

Все тому, що в країні не вистачає саме реанімаційних ліжок з підведеним киснем та ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, обладнаних апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ).

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