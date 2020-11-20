Від 17 до 33 тисяч смертей: аналітики оцінили 3 сценарії карантину вихідного дня

Дарія Поперечна УП.Життя
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20 листопада 2020

Найоптимістичніший розвиток подій передбачає, що показник смертності в COVID-19 Україні буде 17 тисяч

Проте для цього потрібно негайно вводити повний локдаун.

Якщо спрацює формат карантину вихідного дня, то в Україні буде понад 25 тисяч смертей від коронавірусної інфекції. 

Про це розповідають у аналізі Київської школи економіки. 

Загалом дослідники виокремили три сценарії карантину вихідного дня – зелений, жовтий та червоний. 

 Фото Cebas1/Depositphotos

"Зелений сценарій – найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах. 

Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України. 

Жовтий сценарій26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. 

Чорний сценарій33 000 смертей від ковіду, відіграється,  якщо існуючий карантин не спрацює", – розповідає  Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.

За його словами, критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.

Наразі в Україні така ситуація із заповненістю лікарень:

  • 152 лікарні  – критично заповнені хворими на COVID-19. 
  • 89 лікарень – заповнені на 100%.
  • 97 — сильно перевантажені. 
  • Половина лікарень — у зоні відносної безпеки. 

Зазначається, що критична ситуація тримається вже другий тиждень, навіть при умові постійного збільшення кількості лікарень, що приймають пацієнтів з COVID-19.

При цьому на думку аналітиків, польові госпіталі не вирішать нестачу реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні. 

Все тому, що в країні вистачає саме реанімаційних ліжок з підведеним киснем та ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, обладнаних апаратами ШВЛ.

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