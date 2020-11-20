Від 17 до 33 тисяч смертей: аналітики оцінили 3 сценарії карантину вихідного дня

Найоптимістичніший розвиток подій передбачає, що показник смертності в COVID-19 Україні буде 17 тисяч.

Проте для цього потрібно негайно вводити повний локдаун.

Якщо спрацює формат карантину вихідного дня, то в Україні буде понад 25 тисяч смертей від коронавірусної інфекції.

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Про це розповідають у аналізі Київської школи економіки.

Загалом дослідники виокремили три сценарії карантину вихідного дня – зелений, жовтий та червоний.

Фото Cebas1/Depositphotos

"Зелений сценарій – найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах.

Він прогнозує 17 000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України.

Жовтий сценарій – 26 000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.

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Чорний сценарій – 33 000 смертей від ковіду, відіграється, якщо існуючий карантин не спрацює", – розповідає Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.

За його словами, критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.

Наразі в Україні така ситуація із заповненістю лікарень: 152 лікарні – критично заповнені хворими на COVID-19.

89 лікарень – заповнені на 100%.

97 — сильно перевантажені.

Половина лікарень — у зоні відносної безпеки.

Зазначається, що критична ситуація тримається вже другий тиждень, навіть при умові постійного збільшення кількості лікарень, що приймають пацієнтів з COVID-19.

При цьому на думку аналітиків, польові госпіталі не вирішать нестачу реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19 в Україні.

Все тому, що в країні не вистачає саме реанімаційних ліжок з підведеним киснем та ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, обладнаних апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ).

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