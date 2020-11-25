Шмигаль обмовився, що місця COVID-пацієнтам скоро шукатимуть у районних лікарнях

Дарія Поперечна УП.Життя
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25 листопада 2020

У деяких містах завантаженість медичних закладів для пацієнтів з COVID-19  – понад 90%

Відповідно, місць у таких лікарнях уже не вистачає. Тому пацієнтів з коронавірусною хворобою транспортують в інші медичні заклади.

Зокрема, з обласних медичних закладів пацієнтів з COVID-19 можуть направляти у районні лікарні. 

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 листопада. 

 Фото Vilevi/Depositphot

"Є окремі  міста, де завантаженість лікарень сягає понад 90%.

На сьогоднішній день місць в таких лікарнях уже починає не вистачати, і по факту їх практично немає в окремих обласних центрах. 

Людей відповідно розміщують в районних і обласних лікарнях, повинні маршрутизувати нові напрямки, куди розвозити таких хворих з обласних центрів", – розповів  Шмигаль. 

При цьому прем'єр-міністр запевнив, що ситуація із гопіталізацією хвори уже два тижні залишається стабільною. 

Кількість хворих, які займають ліжкомісця в лікарнях, тримається на рівні 27-28 тисяч

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