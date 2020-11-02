У 16 наукових центрах Національної академії медичних наук, які працюють у Києві, відкрили додаткових 4658 ліжок стаціонару.
Там надаватимуть спеціалізовану ургентну допомогу пацієнтам, у яких не підтвердили COVID-19, але вони потребують екстреної госпіталізації через інші хвороби.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 2 листопада.
"4,658 тисяч ліжок будуть надавати цілодобову ургентну медичну допомогу", – уточнила вона.
Таку необхідність заступниця міністра охорони здоров'я пояснила тим, що у столиці забезпечення ліжками для хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення є дещо нижчим від середньо українського показника.
|В Національній медичній академії наук лікуватимуть стаціонарно. фото: stockasso Depositphotos
Отже, стаціонарну цілодобову медичну допомогу надаватимуть у таких інститутах НАМП України у місті Києві:
- Інститут геронтології
- Інститут ендокринології та обміну речовин
- Інститут епідеміології та інфекційних захворювань
- Інститут кардіології імені академіка М.Д Стражеска
- Інститут медицини праці імені ю.і. Кундієва
- Інститут нейрохірургії імені а.п.Ромоданова
- Інститут нефрології
- Науково практичний центр ендоваскулярної нейроренгенхірургії
- Національний науковий центр радіаційної медицини
- Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук'янової
- Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова
- Інститут травматології та ортопедії
- Інститут урології
- Національний інститут хірургії та транспатології імені Шалімова
- Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського.
- Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка
Окрім того, для мешканців Києва відкриваються місця в закладах охорони здоров'я сфери управління МОЗ:
- Інститут серця МОЗ України,
- Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії,
- Республіканська клінічна лікарня МОЗ України,
- Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України.
Раніше, в МОЗ тривали перемовини з НАМП України про те, щоби науковці долучилися до лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Зокрема, санітарний лікар Віктор Ляшко у своєму інтерв'ю "Українські правді. Життя" зазначав, що лікарі НАМН готові лікувати хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями.
За його словами, це рішення було уже прийняте.
Однак, потім з'явилася інформація, що інститути НАН відмовились приймати у себе хворих на COVID-19.
Зокрема, неурядові організації виступили проти того, щоб інститут НАМНу надавав допомогу хворим з COVID-19.
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