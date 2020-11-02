4658 ліжок для інших захворювань: лікарні НАМН цілодобово прийматимуть хворих без COVID-19

У 16 наукових центрах Національної академії медичних наук, які працюють у Києві, відкрили додаткових 4658 ліжок стаціонару.

Там надаватимуть спеціалізовану ургентну допомогу пацієнтам, у яких не підтвердили COVID-19, але вони потребують екстреної госпіталізації через інші хвороби.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 2 листопада.

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"4,658 тисяч ліжок будуть надавати цілодобову ургентну медичну допомогу", – уточнила вона.

Таку необхідність заступниця міністра охорони здоров'я пояснила тим, що у столиці забезпечення ліжками для хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення є дещо нижчим від середньо українського показника.

В Національній медичній академії наук лікуватимуть стаціонарно. фото: stockasso Depositphotos

Отже, стаціонарну цілодобову медичну допомогу надаватимуть у таких інститутах Національної медичної академії наук України у місті Києві:

Інститут геронтології Інститут ендокринології та обміну речовин Інститут епідеміології та інфекційних захворювань Інститут кардіології імені академіка М.Д Стражеска Інститут медицини праці імені ю.і. Кундієва Інститут нейрохірургії імені а.п.Ромоданова Інститут нефрології Науково практичний центр ендоваскулярної нейроренгенхірургії Національний науковий центр радіаційної медицини Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук'янової Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова Інститут травматології та ортопедії Інститут урології Національний інститут хірургії та транспатології імені Шалімова Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського. Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка

Окрім того, для мешканців Києва відкриваються місця в закладах охорони здоров'я сфери управління МОЗ:

Інститут серця МОЗ України,

Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії,

Республіканська клінічна лікарня МОЗ України,

Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України.

Раніше, в МОЗ тривали перемовини з НАМН України про те, щоби науковці долучилися до лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Зокрема, санітарний лікар Віктор Ляшко у своєму інтерв'ю "Українські правді. Життя" зазначав, що лікарі НАМН готові лікувати хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями.

За його словами, це рішення було уже прийняте.

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Однак, потім з'явилася інформація, що інститути НАН відмовились приймати у себе хворих на COVID-19.

Зокрема, неурядові організації виступили проти того, щоб інститут НАМНу надавав допомогу хворим з COVID-19.

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