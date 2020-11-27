Кабмін виділив понад 125 млн грн на ліки від COVID-19 з недоведеною ефективністю

Уряд виділив більше 125 мільонів гривень на препарати від COVID-19, які є в українському протоколі лікування COVID-19, але мають сумнівну ефективність.

Рішення ухвалили 25 листопада, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

39,3 млн гривень виділили для закупівлі "Тоцилізумабу", який призначають пацієнтам з COVID-19, що перебувають на стаціонарному лікуванні.

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Понад 86 млн гривень виділили для закупівлі Імуноглобуліну людини нормального, який може застосовуватись для лікування пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19.

"Ці кошти будуть виділені, і ми зможемо закупити їх і роздати по регіонах.

Впевнена, що це допоможе на місцях лікарням швидше зреагувати наданням допомоги, оскільки в їхньому арсеналі буде все необхідне, зокрема, всі необхідні дороговартісні лікарські засоби, які, на жаль, ми часто чули скарги від пацієнтів, що вони були змушені купувати їх за власний кошт", - зазначила заступниця МОЗ Ірина Садов’як під час брифінгу 27 листопада.

Що відомо про ці ліки?

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Це ліки проти ревматоїдного артриту.

У світі завершено 8 клінічних випробувань цього препарату.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю включила використання "Тоцилізумабу" в рекомендації лікування пацієнтів з COVID-19.

"Тоцилізумаб" був зазначений серед препаратів для лікування COVID-19 в дослідженні великих лікарень США, в ході якого було встановлено, що аномальні результати аналізів печінки спостерігалися у більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і можуть бути пов'язані з гіршими клінічними результатами.

29 липня компанія Roche заявила, що її рандомізоване подвійне сліпе дослідження препарату при лікуванні пневмонії у пацієнтів з COVID-19 не показало ніяких результатів.

21 жовтня було опубліковане інше рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, в якому брали участь 243 учасники. Воно показало, що "Тоцилізумаб" не ефективний для запобігання інтубації або смерті помірно хворих госпіталізованих пацієнтів з COVID-19".

У Гарвардській медичній школі повідомляють, що жодне з відомих досліджень не підтверджує ефективність або безпеку цього препарату проти COVID-19. Необхідні великі рандомізовані контрольовані дослідження, які ще тривають.

"На сьогодні дані кажуть, що "Тоцилізумаб" неефективний в плані зниження летальності. Тому сенс його використання наразі невідомий.

Можливо, якісь нові дослідження покажуть, що його треба використовувати в якихось інших випадках, у тяжких хворих, але наразі ми знаємо, що ефект дуже слабкий", – розповів "Українській правді. Життя" про "Тоцилізумаб" інфекціоніст Євгеній Щербина.

Імуноглобулін людини нормальний

Такий імуноглобулін використовують як для профілактики інфекцій, так і у випадках важких захворювань імунітету вже десятки років.

Щоб отримати такий препарат, потрібна кров, а саме плазма донорів. Варто зазначити, що йдеться про плазму людей, які не хворіли COVID-19.

Його ефективність проти COVID-19 тільки почали вивчати.

Але Національний інститут охорони здоров'я США не рекомендує використовувати цей імуноглобулін для лікування COVID-19 за винятком клінічних випробувань.

Також про цей препарат немає ні слова в гайдлайні лікування COVID-19 Гарвардської медичної школи.

До категорії цих засобів входить препарат "Біовен". Нещодавно в Україні завершили клінічні випробування цього засобу від COVID-19 і внесли в український протокол лікування.

Він нібито вчетверо – з 23,6% до 6,25%" скорочує летальність при критичному перебігу COVID-19, а також скорочує середній час до настання покращення з 9 до 5 днів.

Але його ефективність перевіряли на 66 пацієнтах.

Також компанія досі не виклала у відкритий доступ звіт про дослідження, є тільки інформація про його реєстрацію.

Але чи саме його закуповуватимуть для лікування COVID-19 в Україні, поки не відомо.

У МОЗ "Українській правді.Життя" повідомили, що не обов'язково йдеться про закупівлю цього препарату, оскільки "Біовен" - це назва лікарського засобу. А Імуноглобулін людини нормальний - це категорія препаратів.

Проте, за словами співвласника компанії-розробника "Біофарма" Костянтина Єфименка, сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну в світі, але компанія "Біофарма" першою в світі почала і завершила клінічні випробування цього препарату.

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