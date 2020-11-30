Степанов скаржиться, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 листопада 2020

У Міністерстві охорони здоров'я запропонували свій варіант бюджету, з урахуванням підвищення заробітних плат медичних працівників. 

Згідно з цим бюджетним запитом, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. гривень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 листопада.  

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Проте запит не був внесений до редакції бюджету, яку відправили на голосування Верховної Ради. 

 Очільник МОЗ Максим Степанов

"МОЗ запропонувало свій варіант бюджету та зробило бюджетний запит. 

В цьому бюджетному запиті ми чітко визначили, яка справедлива заробітна плата повинна бути в наших медичних працівників. 

Наш бюджетний запит передбачає, що зарплата лікаря повинна бути 23 тис. грн, медичної сестри – 17 тис. грн, молодшого медичного персоналу – на рівні 12 тис. грн", – розповів Степанов. 

Але міністр додав, що таку заробітну плату не затвердили у редакції бюджету. 

"В редакції бюджету, яку Кабмін відправив на голосування у Верховну Раду, кошти на таке підвищення заробітної плати не передбачені. 

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Саме тому я за цей бюджет як міністр охорони здоров'я не голосував та не підтримав його", – зазначив очільник відомства. 

За його словами, лікарі отримують найнижчу заробітну плату в країні. 

Нариклад, міністр прводить випадок з обласної лікарні у Житомирі, де він відвідав реанімацію неврологічного відділення. 

Там лікарка, яка займається хворими на гострий мозковий інсульт, без доплат отримує 5800-6000 тис. грн

"Будь-яка інша  європейська країна за таку роботу платить 5-6 ти. євро, тобто в 30 разів більше", – додав Степанов. 

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