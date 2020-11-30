Степанов скаржиться, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік

У Міністерстві охорони здоров'я запропонували свій варіант бюджету, з урахуванням підвищення заробітних плат медичних працівників.

Згідно з цим бюджетним запитом, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. гривень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 листопада.

Проте запит не був внесений до редакції бюджету, яку відправили на голосування Верховної Ради.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"МОЗ запропонувало свій варіант бюджету та зробило бюджетний запит.

В цьому бюджетному запиті ми чітко визначили, яка справедлива заробітна плата повинна бути в наших медичних працівників.

Наш бюджетний запит передбачає, що зарплата лікаря повинна бути 23 тис. грн, медичної сестри – 17 тис. грн, молодшого медичного персоналу – на рівні 12 тис. грн", – розповів Степанов.

Але міністр додав, що таку заробітну плату не затвердили у редакції бюджету.

"В редакції бюджету, яку Кабмін відправив на голосування у Верховну Раду, кошти на таке підвищення заробітної плати не передбачені.

Саме тому я за цей бюджет як міністр охорони здоров'я не голосував та не підтримав його", – зазначив очільник відомства.

За його словами, лікарі отримують найнижчу заробітну плату в країні.

Нариклад, міністр прводить випадок з обласної лікарні у Житомирі, де він відвідав реанімацію неврологічного відділення.

Там лікарка, яка займається хворими на гострий мозковий інсульт, без доплат отримує 5800-6000 тис. грн.

"Будь-яка інша європейська країна за таку роботу платить 5-6 ти. євро, тобто в 30 разів більше", – додав Степанов.

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