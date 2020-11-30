Степанов скаржиться, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік

У Міністерстві охорони здоров'я запропонували свій варіант бюджету, з урахуванням підвищення заробітних плат медичних працівників.

Згідно з цим бюджетним запитом, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. гривень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 30 листопада.

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Проте запит не був внесений до редакції бюджету, яку відправили на голосування Верховної Ради.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"МОЗ запропонувало свій варіант бюджету та зробило бюджетний запит.

В цьому бюджетному запиті ми чітко визначили, яка справедлива заробітна плата повинна бути в наших медичних працівників.

Наш бюджетний запит передбачає, що зарплата лікаря повинна бути 23 тис. грн, медичної сестри – 17 тис. грн, молодшого медичного персоналу – на рівні 12 тис. грн", – розповів Степанов.

Але міністр додав, що таку заробітну плату не затвердили у редакції бюджету.

"В редакції бюджету, яку Кабмін відправив на голосування у Верховну Раду, кошти на таке підвищення заробітної плати не передбачені.

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Саме тому я за цей бюджет як міністр охорони здоров'я не голосував та не підтримав його", – зазначив очільник відомства.

За його словами, лікарі отримують найнижчу заробітну плату в країні.

Нариклад, міністр прводить випадок з обласної лікарні у Житомирі, де він відвідав реанімацію неврологічного відділення.

Там лікарка, яка займається хворими на гострий мозковий інсульт, без доплат отримує 5800-6000 тис. грн.

"Будь-яка інша європейська країна за таку роботу платить 5-6 ти. євро, тобто в 30 разів більше", – додав Степанов.

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