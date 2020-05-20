У МОЗ розповіли, в яких областях вже виплатили 300% зарплати медикам за березень

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
239
20 травня 2020

Майже всі регіони виплатили 300% зарплати медикам за березень, проблемними залишаються тільки дві області.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 20 травня.

"Минулого тижня ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, спілкувалися щодо виплати доплат за березень. 

І на сьогодні я вже чітко можу відмітити, що практично всі області відвзвітувалися, що кошти вже виплачено.

В мене залишаються питання по Сумській і Хмельницькій областях", – розповіла Шаталова.

Світлана Шаталова

За її словами, за березень 10094 працівникам виплатили понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, під час брифінгу 20 травня очільник МОЗ Максим Степанов розповів, за яких умов можна працювати в офісі.

Вас також може зацікавити:

З 6 тисяч гривень до 9: МОЗ анонсував підвищення зарплат медикам

У МОЗ пояснили, від чого залежить своєчасність видачі зарплат за квітень лікарям "екстренки"

На зарплати лікарям шукатимуть 11 млрд грн, а на 2021 рік на медицину хочуть 6% ВВП 

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 878
Суспільство

Холодне серце: історія одного усиновлення, яке розкриває загальнодержавну проблему

Дарія Нестеренко
 120894
Суспільство

Зламане життя штучно зачатої людини: історія Бріззі із Запоріжжя, яку виносила сурогатна матір

Софія Кочмар-Тимошенко
 709
Здоров'я

Більше руху — менше хвороб: підтримуйте себе у формі з Huawei Watch GT 2e

PROMOTED