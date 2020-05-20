У МОЗ розповіли, в яких областях вже виплатили 300% зарплати медикам за березень

Майже всі регіони виплатили 300% зарплати медикам за березень, проблемними залишаються тільки дві області.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 20 травня.

"Минулого тижня ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, спілкувалися щодо виплати доплат за березень.

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І на сьогодні я вже чітко можу відмітити, що практично всі області відвзвітувалися, що кошти вже виплачено.

В мене залишаються питання по Сумській і Хмельницькій областях", – розповіла Шаталова.

Світлана Шаталова

За її словами, за березень 10094 працівникам виплатили понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, під час брифінгу 20 травня очільник МОЗ Максим Степанов розповів, за яких умов можна працювати в офісі.

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