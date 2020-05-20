У МОЗ розповіли, в яких областях вже виплатили 300% зарплати медикам за березень

Майже всі регіони виплатили 300% зарплати медикам за березень, проблемними залишаються тільки дві області.
Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 20 травня.
"Минулого тижня ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, спілкувалися щодо виплати доплат за березень.
І на сьогодні я вже чітко можу відмітити, що практично всі області відвзвітувалися, що кошти вже виплачено.
В мене залишаються питання по Сумській і Хмельницькій областях", – розповіла Шаталова.
|Світлана Шаталова
За її словами, за березень 10094 працівникам виплатили понад 100 мільйонів гривень.
Нагадаємо, під час брифінгу 20 травня очільник МОЗ Максим Степанов розповів, за яких умов можна працювати в офісі.
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