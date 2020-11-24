Кабмін ще на рік переніс ріст зарплат вчителів. Але Шкарлет запевняє, що підвищення буде

Кабінет Міністрів України переніс реалізацію постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%. Її ухвалили ще в липні 2019 року .

Її дію зупинили до 31 грудня 2021 року.

Про це йдеться в постанові уряду №1149 від 23 листопада.

Таке рішення має негативні наслідки, оскільки вплинуло на фінансування заробітних плат усіх освітян України, пояснює вчителька початкових класів у Новопечерській школі Оксана Хомич.

Згідно нової постанови було:

❌ виключено підвищення найменшого розміру посадового окладу в розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з 1 січня 2021 року; ❌ відтерміновано до 2022 року схеми посадових окладів, які були затверджені постановою і мали набрати чинності з 1 січня 2021 року; ❌ виключено підграфу в схемах посадових окладів, де зафіксований коефіцієнт підвищення заробітної плати у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік.

У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році - 3 мінімуми, в 2022 році - 3,5 мінімуму і з січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми.

Проте очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет запевняє, що зарплати освітян зростатимуть, незважаючи "на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу".

Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Підвищення передбачено проєктом Державного бюджету України на 2021 рік.

"У проєкті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня.

Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені", - повідомив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше МОН озвучило суми зарплат вчителів на 2021 рік.

Такоож народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун застерігала, що підвищення заробітної плати для вчителів може бути не послідовним.

За її словами, через збільшення суми мінімальної заробітної плати для більш досвідчених освітян зарплати зростуть приблизно на 10%, а для початківців – вполовину.

Нагадаємо, у МОН запевняли, що у них є гарантії від Міністерства фінансів України, що ці витрати буде чим покривати і що грошей із держбюджету точно вистачить на освітні послуги.

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