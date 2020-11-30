У яких випадках при COVID-19 потрібно вживати антибіотики. Пояснив санітарний лікар

Антибіотики не лікують коронавірусну хворобу та не допоможуть уникнути інфікування.

Ці препарати дієві у випадку бактеріального захворювання – а не вірусного.

Тому при COVID-19 їх варто приймати лише тоді, коли поруч з коронавірусною інфекцією розвинулось бактеріальне захворювання.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада.

Фото Alexraths/Depositphotos

"Сьогодні антибактеріальні препарати не діють та неактивні на вірус.

Тому встановлення діагнозу COVID-19 – це не є прямим показом до застосування антибіотиків.

Довіряйте своїм лікарям та не займайтеся самопризначенням антибіотиків.

Антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналась бактеріальна. Оскільки антибіотики діють виключно на антибактеріальну інфекцію", – пояснив санітарний лікар.

Заступник міністра закликає утриматися профілактичного вживання антибіотиків.

При цьому зазначає, що в Україні помітно збільшилась кількість продажів та використання антибіотиків у лікарнях.

"На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків у аптеках та значно збільшується використання антибіотиків у закладах охорони здоров'я.

Зокрема тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою.

МОЗ сьогодні додатково в резерв для ковідних лікарень перерозподіляє 400 тис. флаконів "Меропенему" і 700 тис. таблеток "Амоксициліну".

Ці антибіотики будуть перебувати у резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусною хворобою, у випадку, якщо це буде необхідно", – розповів Ляшко.

Санітарний лікар застерігає, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.

"Хотів би нагадати усім, беручи у руки антибіотик, пам'ятайте – це невідновний ресурс людства.

Сьогодні у нас чергова загроза формування антибіотикорезистентності, яка показує, що в разі безконтрольного вживання антибіотиків людство може втратити такий ресурс як антибіотико терапію", – додав Ляшко.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.