У яких випадках при COVID-19 потрібно вживати антибіотики. Пояснив санітарний лікар

Дарія Поперечна УП.Життя
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30 листопада 2020

Антибіотики не лікують коронавірусну хворобу та не допоможуть уникнути інфікування. 

Ці препарати дієві у випадку бактеріального захворювання – а не вірусного. 

Тому при COVID-19 їх варто приймати лише тоді, коли поруч з коронавірусною інфекцією розвинулось бактеріальне захворювання.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада. 

 Фото Alexraths/Depositphotos

"Сьогодні антибактеріальні препарати не діють та неактивні на вірус. 

Тому встановлення діагнозу COVID-19 – це не є прямим показом до застосування антибіотиків. 

Довіряйте своїм лікарям та не займайтеся самопризначенням антибіотиків. 

Антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналась бактеріальна. Оскільки антибіотики діють виключно на антибактеріальну інфекцію", – пояснив санітарний лікар. 

Заступник міністра закликає утриматися профілактичного вживання антибіотиків. 

При цьому зазначає, що в Україні помітно збільшилась кількість продажів та використання антибіотиків у лікарнях.  

"На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків у аптеках та значно збільшується використання антибіотиків у закладах охорони здоров'я. 

Зокрема тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою.

МОЗ сьогодні додатково в резерв для ковідних лікарень перерозподіляє 400 тис. флаконів "Меропенему" і 700 тис. таблеток "Амоксициліну". 

Ці антибіотики будуть перебувати у резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусною хворобою, у випадку, якщо це буде необхідно", – розповів Ляшко. 

Санітарний лікар застерігає, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини

"Хотів би нагадати усім, беручи у руки антибіотик, пам'ятайте – це невідновний ресурс людства. 

Сьогодні у нас чергова загроза формування антибіотикорезистентності, яка показує, що в разі безконтрольного вживання антибіотиків людство може втратити такий ресурс як антибіотико терапію", – додав Ляшко. 

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