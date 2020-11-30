У яких випадках при COVID-19 потрібно вживати антибіотики. Пояснив санітарний лікар

Антибіотики не лікують коронавірусну хворобу та не допоможуть уникнути інфікування.
Ці препарати дієві у випадку бактеріального захворювання – а не вірусного.
Тому при COVID-19 їх варто приймати лише тоді, коли поруч з коронавірусною інфекцією розвинулось бактеріальне захворювання.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада.
|Фото Alexraths/Depositphotos
"Сьогодні антибактеріальні препарати не діють та неактивні на вірус.
Тому встановлення діагнозу COVID-19 – це не є прямим показом до застосування антибіотиків.
Довіряйте своїм лікарям та не займайтеся самопризначенням антибіотиків.
Антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналась бактеріальна. Оскільки антибіотики діють виключно на бактеріальну інфекцію", – пояснив санітарний лікар.
Заступник міністра закликає утриматися профілактичного вживання антибіотиків.
При цьому зазначає, що в Україні помітно збільшилась кількість продажів та використання антибіотиків у лікарнях.
"На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків у аптеках та значно збільшується використання антибіотиків у закладах охорони здоров'я.
Зокрема тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою.
МОЗ сьогодні додатково в резерв для ковідних лікарень перерозподіляє 400 тис. флаконів "Меропенему" і 700 тис. таблеток "Амоксициліну".
Ці антибіотики будуть перебувати у резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусною хворобою, у випадку, якщо це буде необхідно", – розповів Ляшко.
Санітарний лікар застерігає, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.
"Хотів би нагадати усім, беручи у руки антибіотик, пам'ятайте – це невідновний ресурс людства.
Сьогодні у нас чергова загроза формування антибіотикорезистентності, яка показує, що в разі безконтрольного вживання антибіотиків людство може втратити такий ресурс як антибіотико терапію", – додав Ляшко.
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