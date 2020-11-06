Українці стали приймати в 3,5 рази більше антибіотиків – Степанов

В Україні споживання антибіотиків зросло в 3,5 рази у порівнянні з 2019 роком.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 6 листопада.

"У нас дійсно зросло споживання антибіотиків. Якщо порівняти з минулим роком в цей самий період - це в 3,5 рази зросло споживання антибіотиків", - сказав Степанов.

Він нагадав, що приймати антибіотики самостійно без призначень лікаря - небезпечно.

"Велике прохання було, щоб українці не займалися самолікуванням, не купували антибіотики. Тому що інколи приходять, витрачають кошти, по 3-4 антибіотики одразу. Це не потрібно. Це шкодить", - додав міністр.

Нагадаємо, вживання антибіотиків без потреби ускладнює лікування COVID-19.

Фото: garyphoto/Depositphotos

Водночас Степанов запевнив, що Україна забезпечена ліками, зокрема, фармацевтичні підприємства забезпечені сировиною.

"Якщо в якійсь із аптек зникли антибіотики, тобто їх не завезли, то, думаю, це такі поодинокі випадки. Зокрема, ми проводили наради, збирали керівників наших аптечних мереж щодо забезпеченості і антибіотиками, і антикоагулянтами", - сказав міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав лікарів не "пічкати" пацієнтів з COVID-19 антибіотиками без потреби.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.