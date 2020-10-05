МОН анонсує, що з січня зарплата вчителя зросте на 20%

Фінансування галузі освіти в 2021 році становитиме 173,8 млрд гривень.

Це на 34 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Про це заявляють в Міністерстві освіти України.

"У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік передбачено, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду змінюватиметься двічі: з 01 січня він становитиме 2 670 грн, з 01 липня – 2 893 грн.

Отже, з січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема й галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%", – йдеться у повідомленні.

У 2021 році збільшиться фінансування освіти

МОН запевняє,що у них є гарантії від Міністерства фінансів України, що ці витрати буде чим покривати і що грошей із держбюджету точно вистачить на освітні послуги.



При цьому повідомляється, що може бути зупинена дія до 31 грудня 2021 року дії постанови у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови КМУ №822, де йдеться про оплату працівників закладів освіти.

Але відміна цієї постанови не означає зміну в умовах оплати праці, а саме встановлення доплат, надбавок та ставок заробітної плати.

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