Зарплата вчителів на 2021 рік: МОН озвучило суми

Рівень заробітної плати вчителів у 2021 році підвищать у два етапи: у січні та в липні.

Такі зміни передбачені в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

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У МОН стверджують, що з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

Посадовий оклад молодого вчителя* без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року – 4 тис. 050 грн.

Відповідно до проєкту Держбюджету-2021 з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I категорії* в січні 2019 року становив 4 тис. 361 грн, у вересні 2020-го – 5 тис. 051 грн.

З січня 2021 року він має збільшиться до 6 тис. 061 грн, з липня 2021 року – до 6 тис. 567 грн.

У вчителя вищої категорії* закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн.

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У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року – 7 тис. 001 грн.

З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

*Посадовий оклад з розрахунку 18 годин на тиждень

Проте народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун застерігає, що підвищення заробітної плати для вчителів може бути не послідовним.

За її словами, через збільшення суми мінімальної заробітної плати для більш досвідчених освітян зарплати зростуть приблизно на 10%, а для початківців – вполовину.

Нагадаємо, у МОН запевняли, що у них є гарантії від Міністерства фінансів України, що ці витрати буде чим покривати і що грошей із держбюджету точно вистачить на освітні послуги.

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