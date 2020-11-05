Як в Україні планують збільшити кількість тестувань на COVID-19 – МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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5 листопада 2020

У Міністерстві охорони здоров'я планують розширити тестування за допомогою нових експрес-тестів.

Для закупівлі першої партії уряд виділив 80 млн гривен. А загалом – 1 млрд гривень. 

Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада. 

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"Вчора уряд перепрофілював в системі охорони здоров'я кошти, і додатково виділилося 80 млн гривень для закупівлі першої партії експрес-тестів, яку ми очікуємо найближчим часом. 

Поряд з цим виділено 1 млрд гривень для подальшої закупівлі експрес-тестів, які будуть доставлені до сімейних лікарів, мобільних бригад та закладів охорони здоров'я, які продовжують госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою. 

Експрес-тести дозволяють за 15-20 хвилин виявити інфікування коронавірусом", – розповів Ляшко. 

 Фото Igorvetushko/Depositphotos

Крім того, частину тестувань взяли на себе приватні лабораторії, які уклали контракти і проводять аналізи за бюджетні кошти. Тому для громадян таке тестування є безкоштовним. 

За словами замміністра наразі приватні лабораторії провели 12 тисяч досліджень

 "Мобільна бригада привозить зразки до державної лабораторії, яка за певними критеріями оцінює свої можливості. 

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Якщо фіксується перевантаження їхньої потужності, то по контракту вона передає ці зразки на дослідження до приватних лабораторій.

Останні зобов'язані провести дослідження зразків, які їм передаються, впродовж 24 годин", – пояснює алгоритм Віктор Ляшко. 

При цьому МОЗ хоче розширит потужності державних лабораторій.

"Уряд виділив майже 213 млн грн для додаткового укомплектування лабораторним обладнанням лабораторії, які знаходяться в закладах охорони здоров'я. 

Ще три тижні тому уряд виділив кошти для того, щоб ці комунальні лабораторії могли купувати розхідні матеріали.

Сьогодні ми додатково їх окомплекетовуємо і будемо значно збільшувати кількість тестів, які потрібні для проведення діагностики коронавірусу", – розповів санітарний лікар. 

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