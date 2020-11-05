Як в Україні планують збільшити кількість тестувань на COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я планують розширити тестування за допомогою нових експрес-тестів.

Для закупівлі першої партії уряд виділив 80 млн гривен. А загалом – 1 млрд гривень.

Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

"Вчора уряд перепрофілював в системі охорони здоров'я кошти, і додатково виділилося 80 млн гривень для закупівлі першої партії експрес-тестів, яку ми очікуємо найближчим часом.

Поряд з цим виділено 1 млрд гривень для подальшої закупівлі експрес-тестів, які будуть доставлені до сімейних лікарів, мобільних бригад та закладів охорони здоров'я, які продовжують госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою.

Експрес-тести дозволяють за 15-20 хвилин виявити інфікування коронавірусом", – розповів Ляшко.

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Крім того, частину тестувань взяли на себе приватні лабораторії, які уклали контракти і проводять аналізи за бюджетні кошти. Тому для громадян таке тестування є безкоштовним.

За словами замміністра наразі приватні лабораторії провели 12 тисяч досліджень.

"Мобільна бригада привозить зразки до державної лабораторії, яка за певними критеріями оцінює свої можливості.

Якщо фіксується перевантаження їхньої потужності, то по контракту вона передає ці зразки на дослідження до приватних лабораторій.

Останні зобов'язані провести дослідження зразків, які їм передаються, впродовж 24 годин", – пояснює алгоритм Віктор Ляшко.

При цьому МОЗ хоче розширит потужності державних лабораторій.

"Уряд виділив майже 213 млн грн для додаткового укомплектування лабораторним обладнанням лабораторії, які знаходяться в закладах охорони здоров'я.

Ще три тижні тому уряд виділив кошти для того, щоб ці комунальні лабораторії могли купувати розхідні матеріали.

Сьогодні ми додатково їх окомплекетовуємо і будемо значно збільшувати кількість тестів, які потрібні для проведення діагностики коронавірусу", – розповів санітарний лікар.

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