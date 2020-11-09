З якими питаннями щодо COVID-19 можна звертатися в новий контакт-центр – МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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9 листопада 2020

З 2 листопада почав працювати всеукраїнський контакт-центр, куди можна телефонувати із питаннями стосовно коронавірусної хвороби. 

На лінію контакт-центру безкоштовно можуть телефонувати жителі всіх регіонів. 

Зокрема, у контакт-центр варто звертатися, якщо до вас не відправили мобільну бригаду або сімейний лікар не виходить на зв'язок. 

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Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 9 листопада. 

 Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Очільник МОЗ зазначив, що телефонувати можна з усіх питань, що стосуються коронавірусної хвороби. 

Наприклад, назвав кілька популярний ситуацій, та запевнив, що в такому випадку – варто звертатися до контакт-центру. 

✔ Ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю.

✔ У вас або рідних є симптоми коронавірусної хвороби, а ви не знаєте, що робити. 

✔ Маєте страх щодо хвороби і не знаєте, чи потрібно госпіталізовуватися. 

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✔ До вас не відправили мобільну бригаду, а просто сказали залишатися вдома і нічого не робити. 

✔ З питаннями, які стосуються інших процесів лікування. 

✔ З питаннями щодо тестування та термінів. 

✔ Якщо некоректно поговорили чи надали  допомогу. 

"Все, що стосується коронавірусної хвороби, для того, щоб ви могли вчасно отримати інформацію. 

Щоб ви могли вчасно отримати допомогу, якщо є відповідні збої в тій чи іншій області, або регіоні. 

Телефонуйте на контакт-центр, щоб ми розуміли, де в нас що відбувається. 

Щоб ми могли швидко вирішувати проблеми, які у вас виникають", – зазначив очільник МОЗ.

Лінія для дзвінків – безкоштовна та працює цілодобово. 

Номер телефону – 0 800 60 20 19. 

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