"Ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі": Степанов про фінансування медицини

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов турбується, що через низьку заробітну плату з України можуть виїхати медики.

Про це Степанов сказав під час брифінгу 2 грудня.

"Я не хочу нікого жахати, але в один день ми можемо просто прокинутися в країні, з якої лікарі поїдуть. Поїдуть в ті країни, в яких цінують лікаря, медичну сестру, санітарку, в країни, в яких є гідна заробітна плата", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, на медицину у 2021 році хочуть виділити 159 млрд гривень замість 296 млрд, які просить МОЗ.

"Зокрема, це заробітна плата наших лікарів, наших медичних сестер, наших санітарів, завдяки яким ми живемо. І ми зараз це побачили на прикладі COVID-19", - додав Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Нагадаємо, Степанов також скаржився, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік.

Раніше міністр зазначав, що зарплата у лікаря повинна бути не менше 20-22 тисяч гривень, в медичної сестри - на рівні 16-17 тисяч.

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