Консультацію лікаря щодо COVID-19 можна отримати у контакт-центрі – Степанов

Дистанційну консультацію лікаря щодо лікування коронавірусної хвороби можна отримати, зателефонувавши у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Це нова опція контакт-центру, яку запровадили у відомстві.

Для цього до роботи на гарячі лінії були долучені медики, які можуть надати професійні рекомендації.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 21 грудня.

Фото Andrewlozovyi/Depositphotos

"Оператори, які працюють в цьому контакт-центрі не є лікарями, саме тому ми додатково залучили медичних працівників, оскільки багато питань було пов'язано саме з медичними аспектами.

Хтось немає сімейного лікаря, хтось не може йому додзвонитися...саме в зв'язку з цим були залучені лікарі, щоб вони могли дуже швидко надавати консультацію пацієнтам.

Це нова опція, уже було надано 350 різноманітних консультацій", – зауважив Степанов.

За словами очільника міністерства, у відомстві зараз аналізують звернення пацієнтів, щоб в майбутньому розширити перелік спеціалістів по різних напрямках для надання консультацій, які пов'язані з COVID-19.

Лінія для дзвінків – безкоштовна. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

Крім того, за допомогою контакт-центру можна залишити запит на виїзд мобільної бригади.

Всього у відомстві отримали понад 1300 запитів на виїзд мобільної бригади.

Міністр додав, що за весь час роботи контакт-центру, за допомогою звернулось близько 100 тисяч громадян.

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