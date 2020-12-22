Антибіотики продаватимуть тільки за електронним рецептом – Степанов

В рамках цифрової трансформації Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему продажу спеціальних ліків.

Зокрема, інсуліну, препаратів для імуносупресії та препаратів, які містять наркотичні речовини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок 22 грудня.

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"Наступним кроком будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом, – заявив очільник відомства.

Ця система електронних рецептів є частиною цифрових трансформацій, які ми запустили. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня, він почне працювати".

Фото: depositphotos Syda Productions

Через збільшення самовільного вживання антибіотиків МОЗ також посилює контроль за аптеками і змінює правила відпуску ліків.

"Дерлікслужбі було надано відповідне доручення щодо контрольних заходів, які вони повинні виконуватися.

Одне із них – паперові рецепти лікаря повинні зберігатися в аптечних закладах протягом одного року, щоб держлікслужба в будь-який момент могла здійснити перевірку щодо відпустку відповідних антибіотиків", – каже Степанов.

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