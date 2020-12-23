Маски блокують до 99,9% великих крапель, в яких може бути коронавірус Sars-CoV-2 – вчені

Маски для обличчя при розмові або кашлі до 99,9% знижують ризик поширення великих крапель, в яких може бути коронавірус Sars-CoV-2.

Такі результати показав лабораторний експеримент, який проводили і з манекенами, і з людьми, повідомляє The Guardian.

На жінку, яка стоїть в 2 метрах від чоловіка без маски, що кашляє, потрапляє в 10 тис. разів більше великих крапель, ніж коли він в масці на відстані всього 50 см, виявили дослідники.

"Більше немає жодних сумнівів в тому, що маски для обличчя можуть значно зменшити розсіювання потенційно заражених вірусом крапель", - сказав старший автор дослідження Ігнаціо Марія Віола, експерт з прикладної гідродинаміки в Школі інженерії Единбурзького університету.

Дослідження було зосереджене на частинках діаметром більше 170 мікрон, які вважають основним способом розповсюдження Sars-CoV-2.

"Якщо ви носите маску, ви значно зменшуєте ризик передачі вірусу - до 10 разів.

Стосовно більших крапель, які ми вимірювали, йдеться про зниження ризику на 99,9%", - сказав Марія Віола.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

За даними Інституту метрик та оцінки стану здоров’я, протягом наступних чотирьох місяців в США можна було б врятувати 55 000 життів, якби маски носили б майже всі.

За їхніми підрахунками, носіння масок може скоротити число загиблих в світі на 400 000 людей за той же період - з 2,9 мільйона до 2,5 мільйона.

На сьогодні вірус забрав життя близько 1,7 мільйона людей.

Методики дослідження в основному виявляють краплі великого (неаерозольний) розміру.

Але якщо пізніше з'ясується, що передача вірусом аерозолями є значним фактором для поширення інфекції, дослідження може переоцінювати ефективність маскування особи, зазначають автори.

Нагадаємо, маски потрібні насамперед для зменшення розсіювання заражених вірусом крапельок людьми, коли вони кашляють, чхають, співають, розмовляють або просто дихають, але вони також можуть допомогти запобігти вдихання крапель людиною, яка їх носить.

"Тканинні маски не тільки ефективно блокують більшість великих крапель - 20-30 мікрон і більше - але вони також можуть блокувати видихання дрібних крапель і частинок, які називають аерозолями", - йдеться в повідомленні Центру з контролю та профілактики захворювань у США.

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