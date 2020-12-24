У МОЗ розповіли, де українці зможуть вакцинуватися проти COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розробили загальний логістичний сценарій для імунізації населення проти COVID-19.
Отримати щеплення можна буде на базі наявних кабінетів та пунктів щеплень.
Станом на грудень 2020 року в Україні є 11 346 таких пунктів щеплень.
Крім того, будуть сформовані мобільні бригади та тимчасові центри вакцинації.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 24 грудня.
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За його словами, у відомстві планують розгорнути близько 50 таких центрів.
"Планується створення тимчасових центрів вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.
Такі центри мають бути оснащені необхідним обладнанням для здійснення повного циклу вакцинації – від холодильного обладнання до інструментарію для введення вакцин.
Максимальна можливість, яку ми заклали – протягом 10 годин щоденно", – розповів очільник МОЗ.
Щодо мобільних бригад, то планується, що вони будуть функціонувати в усіх регіонах.
"За нашим планом мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати близько 190 тис. щеплень за тиждень", – додав міністр.
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