МОЗ хоче закласти у бюджет хіміотерапію у 60 тис. грн для кожного онкохворого

У Міністерстві охорони здоров'я запропонували свій варіант бюджету на 2021 рік, з урахуванням підвищених тарифів на лікування.
Зокрема, мова йде про витрати на лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями та програму "Доступні ліки".
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 грудня.
За його словами, на процес лікування впливає сума коштів, яка була витрачена на ліки, пацієнтів та медичні вироби.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
"Цього року в нас закладено тариф – це те, що сплачується за лікування онкологічного хворого при проведенні хіміотерапії, 17 834 грн.
Окрім того, держава ще додатково виділяє лікарські засоби, які закуповуються централізовано. Цієї суми коштів не вистачає.
В своєму бюджетному запиті, на який ми розраховували, порахували реальну вартість, яка складає близько 60 тиc. гривень...
Ми також в своєму бюджетному запиті на наступний рік окремо виділили лікування таких важких хворих, які мають онкогематологічні захворювання – це те, що ми всі знаємо як рак крові. Тариф, який ми заклали в бюджетному запиті, складає 101 тис. грн", – зазначив Степанов.
Крім того, у міністерстві вимагають збільшити бюджет на програму "Доступні ліки".
"Також важлива річ – це реімбурсація, програма "Доступні ліки" по якій наші незахищені верстви населення, особливо пенсіонери, отримують лікарські засоби.
Цього року на всю програму було закладено 1 млрд 71 млн грн.
Те, що ми закладали в своєму бюджетному запиті на наступний рік – 4 млрд 700 млн грн", – додав очільник МОЗ.
Раніше Степанов скаржився, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік.
Згідно з цим бюджетним запитом, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. гривень.
Проте він не був внесений до редакції бюджету, яку відправили на голосування Верховної Ради.
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