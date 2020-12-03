МОЗ хоче закласти у бюджет хіміотерапію у 60 тис. грн для кожного онкохворого

У Міністерстві охорони здоров'я запропонували свій варіант бюджету на 2021 рік, з урахуванням підвищених тарифів на лікування.

Зокрема, мова йде про витрати на лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями та програму "Доступні ліки".

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 грудня.

За його словами, на процес лікування впливає сума коштів, яка була витрачена на ліки, пацієнтів та медичні вироби.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"Цього року в нас закладено тариф – це те, що сплачується за лікування онкологічного хворого при проведенні хіміотерапії, 17 834 грн.

Окрім того, держава ще додатково виділяє лікарські засоби, які закуповуються централізовано. Цієї суми коштів не вистачає.

В своєму бюджетному запиті, на який ми розраховували, порахували реальну вартість, яка складає близько 60 тиc. гривень...

Ми також в своєму бюджетному запиті на наступний рік окремо виділили лікування таких важких хворих, які мають онкогематологічні захворювання – це те, що ми всі знаємо як рак крові. Тариф, який ми заклали в бюджетному запиті, складає 101 тис. грн", – зазначив Степанов.

Крім того, у міністерстві вимагають збільшити бюджет на програму "Доступні ліки".

"Також важлива річ – це реімбурсація, програма "Доступні ліки" по якій наші незахищені верстви населення, особливо пенсіонери, отримують лікарські засоби.

Цього року на всю програму було закладено 1 млрд 71 млн грн.

Те, що ми закладали в своєму бюджетному запиті на наступний рік – 4 млрд 700 млн грн", – додав очільник МОЗ.

Раніше Степанов скаржився, що підвищені зарплати медиків не внесли у проект бюджету на 2021 рік.

Згідно з цим бюджетним запитом, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. гривень.

Проте він не був внесений до редакції бюджету, яку відправили на голосування Верховної Ради.

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