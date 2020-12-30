Україна готова до проведення вакцинації проти COVID-19 – Степанов 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна готова до проведення вакцинації проти COVID-19.
Про це він повідомив на брифінгу 30 грудня.
"Я можу сказати, що Україна готова до проведення вакцинації по всіх етапах, незалежно від виду вакцини, яку ми отримаємо", – додав Степанов.
Крім того, міністр зазначив, що найближчим часом планується підписання договорів на постачання вакцини з компаніями-виробниками.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
"Думаю, що незабаром ми вже повідомимо про підписання безпосередньо договорів з компаніями виробниками, з якими ми ведемо перемовини понад 4 місяці.
Основна річ, на якій ми наполягаємо – це терміни постачання, для нас дуже важливо якомога швидше отримати ці вакцини", – пояснив очільник МОЗ.
Степанов також зазначив, що вакцинація буде проводитися безпосередньо в регіонах, але важливо, щоб вона проходила швидко та оперативно.
За його словами, вакцинальна кампанія проти COVID-19 не повинна втручатися та зупиняти інші програми імунізації населення.
"Залучені фахівці та пункти щеплень повинні бути створені та залучені додатково саме для потреб COVID-19", – додав міністр.
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