МОЗ наполягає на активному використанні тестів на антиген для визначення COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я наполягають на активному використанні швидких тестів на антиген для визначення COVID-19.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 грудня.
Наразі по регіонах розподілено понад 260 тисяч швидких тестів.
Загалом у відомстві планують збільшити обсяги таких тестувань до 1 млн на місяць.
|Фото photovs/Depositphotos
"Вчора провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами Департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій.
Обговорювали активне впровадження тестування швидкими тестами на антиген.
Вони були впроваджені в Україні, по регіонах доставлено і розподілено понад 260 тисяч таких тестів.
Очікуємо на передачу ще 1,5 млн тестів в цьому році, щоб в наступному році ми розвели їх по регіонах" – розповів міністр.
Міністр зазначив, що важливою є наявність таких тестів в сільських місцевостях.
"Ситуація різна по регіонах. Для нас дуже важливо, щоб ці тести були в місцях сільської місцевості, там де достатньо довготривалий процес відвезення біоматеріалу для проведення ПЛР-тестувань", – пояснив Степанов.
Крім того, вони повинні бути у лікарів різних ланок медицини.
"Використання експрес-тестів на антиген має бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги", – додав міністр.
Вас також може зацікавити:
Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?
Степанов пояснив, чому в Україні знизилася кількість ПЛР-тестувань та щоденна статистика COVID-19
Україна підлаштує свої тест-системи, щоб вони виявляли новий штам COVID-19 – Ляшко
Українські науковці розробили ПЛР-тест, який може одночасно визначити COVID-19 та грип
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.