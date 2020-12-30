МОЗ наполягає на активному використанні тестів на антиген для визначення COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я наполягають на активному використанні швидких тестів на антиген для визначення COVID-19.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 грудня.

Наразі по регіонах розподілено понад 260 тисяч швидких тестів.

Загалом у відомстві планують збільшити обсяги таких тестувань до 1 млн на місяць.

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"Вчора провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами Департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій.

Обговорювали активне впровадження тестування швидкими тестами на антиген.

Вони були впроваджені в Україні, по регіонах доставлено і розподілено понад 260 тисяч таких тестів.

Очікуємо на передачу ще 1,5 млн тестів в цьому році, щоб в наступному році ми розвели їх по регіонах" – розповів міністр.

Міністр зазначив, що важливою є наявність таких тестів в сільських місцевостях.

"Ситуація різна по регіонах. Для нас дуже важливо, щоб ці тести були в місцях сільської місцевості, там де достатньо довготривалий процес відвезення біоматеріалу для проведення ПЛР-тестувань", – пояснив Степанов.

Крім того, вони повинні бути у лікарів різних ланок медицини.

"Використання експрес-тестів на антиген має бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги", – додав міністр.

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