МОЗ наполягає на активному використанні тестів на антиген для визначення COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 грудня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я наполягають на активному використанні швидких тестів на антиген для визначення COVID-19. 

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 грудня. 

Наразі по регіонах розподілено понад 260 тисяч швидких тестів. 

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Загалом у відомстві планують збільшити обсяги таких тестувань до 1 млн на місяць. 

 Фото photovs/Depositphotos

"Вчора провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами Департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій. 

Обговорювали активне впровадження тестування швидкими тестами на антиген. 

Вони були впроваджені в Україні, по регіонах доставлено і розподілено понад 260 тисяч таких тестів.

Очікуємо на передачу ще 1,5 млн тестів в цьому році, щоб в наступному році ми розвели їх по регіонах" – розповів міністр. 

Міністр зазначив, що важливою є наявність таких тестів в сільських місцевостях. 

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"Ситуація різна по регіонах. Для нас дуже важливо, щоб ці тести були в місцях сільської місцевості, там де достатньо довготривалий процес відвезення біоматеріалу для проведення ПЛР-тестувань", – пояснив Степанов. 

Крім того, вони повинні бути у лікарів різних ланок медицини. 

"Використання експрес-тестів на антиген має бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги", – додав міністр. 

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