Степанов пояснив, чому в Україні знизилася кількість ПЛР-тестувань та щоденна статистика COVID-19

Кількість ПЛР-тестувань та щоденна статистика хворих на COVID-19 знизилися через те, що в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген.

А результати цих тестувань у Міністерстві охорони здоров’я вирішили повідомляти раз на тиждень.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 28 грудня.

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"Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген, експрес-тести. Це тести, які робляться за 15 хв, ми цю статистику даємо щотижнево.

Чому щотижнево? Тому що кількість медичних працівників, які роблять ці тести, достатньо велика. Наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі. Загальна кількість сімейних лікарів більше 23 тисяч в нашій країні.

Зрозуміло, що щодня давати таку статистику - це дуже великий ризик спотвореності вілповідної статистики, тому ми це будемо робити щотижня", - розповів Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр зазначив, що за минулий тиждень виявили 59 381 випадок COVID-19. Позаминулого тижня - 70 327. Методом ПЛР зробили 203 954 тестів. За позаминулий тиждень - 250 417.

За минулий тиждень також зробили 58 663 тестів на антиген.

Позаминулого тижня ця кількість становила 34 058.

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"Вся кількість хворих, яка була виявлена під час тестування експрес-тестами - це більше 14 тисяч людей. Вона вся лягла в нашу статистику захворюваності", - додав Степанов.

Водночас міністр зауважив, що кількість зразків, які доставляють в лабораторії МОЗ, таки знизилася.

"Наприклад, за вчорашній день, кількість зразків, доставлених в лабораторії МОЗ, складала трішки більше 4000 зразків. Дуже сильно впало все, що стосується тестування, доставки зразків в лабораторії.

Я вже дав доручення провести відповідний селектор, тому що ми вже розширили категорії осіб, які треба тестувати. Це не тільки з ознаками коронавірусної хвороби, це люди з респіраторними захворюваннями, люди, які мали контакти з близькою людиною", - розповів Степанов.

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