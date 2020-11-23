Імунітет після застуди захищає мільйони людей від COVID-19: нове дослідження

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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23 листопада 2020

Природній імунітет до коронавірусу трапляється два рази частіше, аніж передбачали експерти.

Мільйони людей мають захисні Т-клітини від перенесених аналогічних вірусів простуди. 

Про це заявляють результати дослідження Public Health England, пише The Telegraph

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Т-клітини необхідні для того, аби вбивати інші клітини людини, які вже інфіковані коронавірусом, щоби вони не могли заразити інші. 

Антитіла і інші частини імунної системи не можуть проникнути до вірусу, коли він вже інфікував організм. 

 Вдвічі більше людей можуть мати природній імунітет від коронавірусу Фото Deposithotos 

Дослідження, яке проводили в червні серед 2847 британських медиків, поліції і пожежників, показало, що 25% з них мали високий рівень Т-клітин, які розпізнають COVID-19. 

Це набагато більше, аніж аналогічні дослідження про антитіла, які виявляли не більше 6% позитивних результатів COVID-19. 

Ймовірно, після 2 хвилі інфікування коронавірусом, дані про імунітет зміняться. 

За оцінкою експертів відділу біостатистики Кембриджського університету, 7,37 мільйонів людей вже заразилися коронавірусом і відповідно матимуть імунітет. 

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Водночас дослідження Public Health England каже, що пропорція людей з імунітетом може бути насправді вищою і дорівнювати 14 мільйонам людей або й більше. 

Досі більшість дослідників звертали більшу увагу на антитіла, які нейтралізують вірус до того, як він потрапляє в клітини організму. 

Порівняно з цим, Т-клітини проникають саме в ті клітини, які вже інфіковані вірусом і вбивають їх. 

Важливо, що дослідники виявили, що жодна людина з високим рівнем Т-клітинне заразилася COVID-19 протягом наступних 4 місяців, що дозволяє зробити висновки, що працює саме ця частина імунної системи і вона є ефективним захисним фактором. 

Вони також виявили, що тільки половина із тих, у кого був високий показник Т-клітин, мали також які-небудь ідентифіковані антитіла проти COVID-19, з чого вчені роблять висновки, що один вид імунітету може існувати без іншого. 

Доктор Пітер Райтор-Сміт із Oxford Immunotec, компанії, яка розробила Т-клітковий тест каже: "Мається на увазі, що є група людей, які захищені від COVID-19, але не мають антитіл". 

Він додав, що дослідження велося серед передових медиків, в яких вірогідність контакту з COVID-19 достатньо висока. 

Дослідники припускають теорію, що антитіла дуже швидко зникають з організму після того, як людина вилікувалася від коронавірусу, тоді як Т-клітини діють довше. 

А інша теорія полягає в тому, що в людей залишається імунітет після зараження аналогічними коронавірусами, такими як ті, що викликають простуду, навіть якщо вони ніколи не хворіли на COVID-19. 

Доктор Девід Віллі, автор дослідження, сказав: "За чотири місяці дослідження у 20 учасників з більш низькою кількістю Т-клітин розвинувся COVID-19, в порівнянні з ніким серед людей з більш високим рівнем Т-клітин.

Це говорить про те, що люди з великою кількістю Т-клітин, які розпізнають SARS-CoV-2, можуть мати певний рівень захисту від COVID-19, хоча для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження". 

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