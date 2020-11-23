Імунітет після застуди захищає мільйони людей від COVID-19: нове дослідження

Природній імунітет до коронавірусу трапляється два рази частіше, аніж передбачали експерти.
Мільйони людей мають захисні Т-клітини від перенесених аналогічних вірусів простуди.
Про це заявляють результати дослідження Public Health England, пише The Telegraph
Т-клітини – необхідні для того, аби вбивати інші клітини людини, які вже інфіковані коронавірусом, щоби вони не могли заразити інші.
Антитіла і інші частини імунної системи не можуть проникнути до вірусу, коли він вже інфікував організм.
|Вдвічі більше людей можуть мати природній імунітет від коронавірусу Фото Deposithotos
Дослідження, яке проводили в червні серед 2847 британських медиків, поліції і пожежників, показало, що 25% з них мали високий рівень Т-клітин, які розпізнають COVID-19.
Це набагато більше, аніж аналогічні дослідження про антитіла, які виявляли не більше 6% позитивних результатів COVID-19.
Ймовірно, після 2 хвилі інфікування коронавірусом, дані про імунітет зміняться.
За оцінкою експертів відділу біостатистики Кембриджського університету, 7,37 мільйонів людей вже заразилися коронавірусом і відповідно матимуть імунітет.
Водночас дослідження Public Health England каже, що пропорція людей з імунітетом може бути насправді вищою і дорівнювати 14 мільйонам людей або й більше.
Досі більшість дослідників звертали більшу увагу на антитіла, які нейтралізують вірус до того, як він потрапляє в клітини організму.
Порівняно з цим, Т-клітини проникають саме в ті клітини, які вже інфіковані вірусом і вбивають їх.
Важливо, що дослідники виявили, що жодна людина з високим рівнем Т-клітинне заразилася COVID-19 протягом наступних 4 місяців, що дозволяє зробити висновки, що працює саме ця частина імунної системи і вона є ефективним захисним фактором.
Вони також виявили, що тільки половина із тих, у кого був високий показник Т-клітин, мали також які-небудь ідентифіковані антитіла проти COVID-19, з чого вчені роблять висновки, що один вид імунітету може існувати без іншого.
Доктор Пітер Райтор-Сміт із Oxford Immunotec, компанії, яка розробила Т-клітковий тест каже: "Мається на увазі, що є група людей, які захищені від COVID-19, але не мають антитіл".
Він додав, що дослідження велося серед передових медиків, в яких вірогідність контакту з COVID-19 достатньо висока.
Дослідники припускають теорію, що антитіла дуже швидко зникають з організму після того, як людина вилікувалася від коронавірусу, тоді як Т-клітини діють довше.
А інша теорія полягає в тому, що в людей залишається імунітет після зараження аналогічними коронавірусами, такими як ті, що викликають простуду, навіть якщо вони ніколи не хворіли на COVID-19.
Доктор Девід Віллі, автор дослідження, сказав: "За чотири місяці дослідження у 20 учасників з більш низькою кількістю Т-клітин розвинувся COVID-19, в порівнянні з ніким серед людей з більш високим рівнем Т-клітин.
Це говорить про те, що люди з великою кількістю Т-клітин, які розпізнають SARS-CoV-2, можуть мати певний рівень захисту від COVID-19, хоча для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження".
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