Україна одночасно може отримати три різні вакцини від COVID-19 – Шмигаль

У перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності поставки перших партій вакцини якомога скоріше...

На сьогодні є змога обирати з трьох вакцин, і скоріше за все, в перших партіях ми будемо мати якраз три різні вакцини.

Всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, однозначно будуть схвалені ВООЗ і в інших країнах. Тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності", – розповів Шмигаль.

Він також зауважив, що Україна отримає вакцину не пізніше лютого.

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Крім того, ведуться перемовини ще з 6 компаніями-виробниками.

"Ми ведемо перемовини з шістьма виробниками вакцини, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проводять третю, реєструються в інших країнах і в Всесвітній організації охорони здоров’я, як офіційна і легалізована вакцина.

Практично зі всіма Міністерство охорони здоров’я підписало non-disclosure agreement.

Це означає, що ми не маємо права обговорювати публічно ці речі, тому я не можу називати якісь назви чи параметри", – пояснив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль розповів, що після реєстрації вакцини в Україні, її також зможуть ввозити комерційні підприємства.

"Як тільки вакцини по пришвидшеній процедурі будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають змогу завозити ці вакцини в Україну.

Далі – це уже питання до таких компаній, вони також ведуть свої перемовини та укладають договори.

Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", – додав Шмигаль.

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