5 млн доз вакцини проти COVID-19 хочуть розпродати, зокрема, через щеплення на підприємствах

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Ця кількість вакцин буде закуплена не за державні кошти.

Фармкомпанія "Лекхім" отримала квоту на продаж вакцини в Україні.

Про це розповіли представники компанії під час пресконференції 13 січня.

Реалізовувати продаж препарату в компанії хочуть через Міністерство охорони здоров'я та місцеві підприємства.

Фото imagepointfr/Depositphotos

З 15 січня по 15 лютого 2021 року "Лекхім" розпочинає приймати заявки від промислових та інших підприємств України, які зацікавлені у вакцинуванні своїх співробітників на постачання вакцин.

Тобто підприємства зможуть закупити препарат, щоб вакцинувати своїх працівників та членів їхніх родин.

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", сягатиме 504 гривні.

За його словами представників компанії, ціна препарату буде єдиною для всіх покупців, щоб уникнути перепродажів.

Крім того, "Лекхім" планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в Україні.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років і також планують організувати виробництво основного переліку вакцин.

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