Уряд передає закупівлю вакцин проти COVID-19 Crown Agents – офіційно 

ОНОВЛЕНО 17.01.2020
На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України забрав функцію закупівлі вакцин від держпідриємства "Медзакупівлі України" і передав процес міжнародній організації Crown Agents.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю 15 січня.
"Вона матиме повноваження, зокрема, на укладання контрактів, відповідно до проведених попередньо Міністерством охорони здоров'я, керівництвом держави перемовин, а також логістичний супровід вантажів", – уточнив Степанов.
Сам міністр сказав, що вітає таке рішення:
"Міністерство охорони здоров'я працює з цією організацією з 2015 року, але можу сказати, що з 2020 року, відколи з цією організацією працюю безпосередньо я, то Crown Agents займається закупівлею медичних виборів, лікарських засобів, і в тому числі вакцин, і все відбувається достатньо чітко, а постачання відбувається в терміни".
|Фото ridofranz/Depositphotos
Причини міністр назвав дві:
"Перше, робота ДП "Медичні закупівлі" є вкрай неефективна.
Неефективною я вважаю саме організацію роботи з боку керівництва цієї компанії.
Створення цього державного підприємства мало єдину мету – здійснення прозорих ефективних медичних закупівель".
За словами міністра, із 483 позицій, які ДП "Медичні закупівлі" повинні були закупити в 2020 році, 108 позицій не було закуплено.
"Тобто це більше, ніж 20% провалених закупівель. За кожним незакупленим лікарським засобом чи медичним виробом стоїть життя конкретних людей", – пояснив він.
І друге – це безпосердній процес закупівлі вакцин.
"Позиція і непрофесійна поведінка, дуже непрофесійна, ДП "Медичні закупівлі" викликала додаткові запитання в наших контрагентів, які будуть постачати вакцини і з ким ми вели перемовини.
І в тому числі (були запитання – ред.) до різних недолугих заяв керівництва цього підприємства, які точно не мали звучати, виходячи з тої функції, яку вони виконують".
За інформацією джерел "Української правди. Життя", компанія Crown Agents бере відсоток за послуги – від 4,5% до 5% від контракту.
Однак у компанії уточнили, що оплату за виконання своїх послуг "отримає тільки після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат".
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