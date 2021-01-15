Уряд передає закупівлю вакцин проти COVID-19 Crown Agents – офіційно

На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України забрав функцію закупівлі вакцин від держпідриємства "Медзакупівлі України" і передав процес міжнародній організації Crown Agents.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у п'ятницю 15 січня.

"Вона матиме повноваження зокрема на укладання контрактів, відповідно до проведених попередньо Міністерством охорони здоров'я, керівництвом держави перемовин, а також логістичний супровід вантажів", – заявив Степанов.

Сам міністр сказав, що вітає таке рішення.

"Міністерство охорони здоров'я працює з цією організацією з 2015 року, але можу сказати, що з 2020 року, відколи з цією організацією працюю безпосередньо я, то Crown Agents займається закупівлею медичних виборів, лікарських засобів, і в тому числі вакцин, і все відбувається достатньо чітко, а постачання відбувається в терміни"

Фото: depositphotos ridofranz

Причини міністр назвав дві:

"Перше, робота ДП "Медичні закупівлі" є вкрай неефективна. Неефективною я вважаю саме організацію роботи з боку керівництва цієї компанії.

Створення цього державного підприємства мало єдину мету – здійснення прозорих ефективних медичних закупівель"

За словами міністра, із 483 позицій, які ДП "Медичні закупівлі" повинні були закупити в 2020 році, 108 позицій не було закуплено.

"Тобто це більше, ніж 20% провалених закупівель. За кожним незакупленим лікарським засобом чи медичним виробом стоїть життя конкретних людей", – пояснив він.

І друге – це безпосердній процес закупівлі вакцин.

"Позиція і непрофесійна поведінка, дуже непрофесійна, ДП "Медичні закупівлі" викликала додаткові запитання в наших контрагентів, які будуть постачати вакцини і з ким ми вели перемовини і в тому числі до різних недолугих заяв керівництва цього підприємства, які точно не мали звучати, виходячи з тої функції, яку вони виконують"

За інформацією джерела "Української правди. Життя", компанія Crown Agents бере відсоток за послуги – від 4,5% до 5% від контракту.

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