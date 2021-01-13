"Лекхім" уклали угоду з виробником вакцин від COVID-19 на 5 років, планують робити всі їхні вакцини

Українська фармацевтична компанія "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

Фармкомпанія уклала угоду з китайським виробником щодо дистрибуції та локалізації виробництва в Україні на 5 років.

Про це повідомили у компанії на пресконференції 13 січня.

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Як зазначається, у березні 2021 року Україна зможе отримати вакцину проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech.

А у 2022 році – налагодити виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків".

Фото stalnyk/Depositphotos

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" та компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали протягом 10 місяців щодо співробітництва з питань дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, терміном на 5 років", – повідомляють у фармкомпанії.

Крім того, подальше співробітництво передбачає виробництво в Україні основного переліку вакцин китайської компанії.

"Крім продажу вакцини CoronaVac китайського виробництва, співробітництво передбачає організацію масштабного виробництва готових лікарських форм вакцин (в тому числі CoronaVac) з 2022 року в Україні, а з 2025 планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин", – пояснюють у "Лекхім".

Голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв зазначив, що рентабельність угоди для компанії складатиме 3-4%.

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Нагадаємо, що "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

30 грудня з Sinovac Biotech також підписало договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19 державне підприємство "Медичні закупівлі України".

12 січня спеціалісти Anvisa – Національного агентства по нагляду за здоров'ям в Бразилії, які перевіряли вакцину китайського виробника Sinovac Biotech на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%.

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