З квітня держава буде оплачувати "хімію" та іншу терапію після лікування раку

З 1 квітня 2021 року в Україні почне працювати нова Програма медичних гарантій.

До неї будуть додані нові пакети, зокрема, щодо лікування онкозахворювань.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 26 січня.

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"У 2 та 4 кварталі 2021 року планується додати та розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися.

У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 року", – розповів міністр.

Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Програма медичних гараній – це перелік медичних послуг, які пацієнт може отримати безкоштовно, їх оплачує держава. Держава фінансує такі послуги через Національну службу здоров'я України, яка укладає договори із закладами спеціалізованої медичної допомоги.

За його словами, до Програми медичних гарантій будуть додані такі пакети:

🔴 Хімієтерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах.

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🔴 Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей.

🔴 Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

"Це повністю новий пакет, він застосовується і буде введений, тому що там є відповідне специфічне лікування, яке потребує деталізації.

Його краще ввести окремим пакетом, що ми плануємо зробити з 1 квітня цього року", – пояснив Степанов щодо третього пакета.

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що також будуть підвищенні відповідні тарифи.

"Якщо, наприклад, на послуги з хімієтерапевтичним лікуванням в нас тариф був 17 843 гривень, то в цьому році ми хочемо встановити вже 25 529 гривень з відповідними коефіцієнтами.

Коефіцієнти застосовуються для лікування дітей та дорослих.Наприклад, за готовність надавати медичну допомогу дітям до 18 років буде відповідний коефіцієнт до цієї суми 3, 55%.

Аналогічно будуть розраховані тарифи на лікування хворих з гематологічними або онкогематологічними захворюваннями. Також робимо коефіцієнти при радіологічному лікуванні наших пацієнтів", – розповів міністр.

У відомстві зазначають, що з 1 квітня будуть змінювати підходи, додавати нові пакети та зводити коефіцієнти, щоб лікування ставало ефективнішим.

Нагадаємо, що наразі безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням в межах Програми медичних гарантій включає:

🔴 інструментальну та лабораторну діагностику;

🔴 проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару;

🔴 проведення радіотерапії та хіміотерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах;

🔴 лікарські засоби з Національного переліку;

🔴 медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні;

🔴 психологічну підтримку.

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