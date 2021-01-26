До організації вакцинування від COVID-19 в Україні будуть залучатися приватні компанії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що країна готова до отримання вакцин від коронавірусної інфекції.
Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді 26 січня.
За його словами, уже підготовлена логістика для безпечного зберігання і транспортування вакцин.
При цьому для догляду за вакцинами, які потребують низьких градусів, будуть залучені приватні компанії.
|Фото Esbenklinker/Depositphotos
"Є повні розрахунки щодо оновлення холодового ланцюга, сформовано потребу в холодильниках, термобоксах, інструментах контролю дотримання температур.
Україна має можливість для зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини, яку необхідно зберігати при температурі -80°C.
Для цього будуть залучатися приватні фармацевтичні логістичні компанії", – розповів Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що немає потреби будувати склади для вакцин із низькими температурами, оскільки для держави це тимчасові потреби.
В уряді вважають, що одноразове партнерство з бізнесом – вигідніше.
При цьому для транспортування Денис Шмигаль запевнив, що для транспортування вакцин з ланцюгом 2-8 °C достатньо наявних державних потужностей.
Вас також може зацікавити:
В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19
"Лекхім" уклали угоду з виробником вакцин від COVID-19 на 5 років, планують робити всі їхні вакцини
Що означають випадки алергії у Великій Британії на вакцину від COVID-19 і що кажуть лікарі?
Вакцина від COVID-19: місія можлива, але є нюанси
Що відомо про склад вакцини проти COVID-19: технологія, яка передає генетичний код
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.