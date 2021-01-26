До організації вакцинування від COVID-19 в Україні будуть залучатися приватні компанії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що країна готова до отримання вакцин від коронавірусної інфекції.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді 26 січня.

За його словами, уже підготовлена логістика для безпечного зберігання і транспортування вакцин.

При цьому для догляду за вакцинами, які потребують низьких градусів, будуть залучені приватні компанії.

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"Є повні розрахунки щодо оновлення холодового ланцюга, сформовано потребу в холодильниках, термобоксах, інструментах контролю дотримання температур.

Україна має можливість для зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини, яку необхідно зберігати при температурі -80°C.

Для цього будуть залучатися приватні фармацевтичні логістичні компанії", – розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що немає потреби будувати склади для вакцин із низькими температурами, оскільки для держави це тимчасові потреби.

В уряді вважають, що одноразове партнерство з бізнесом – вигідніше.

При цьому для транспортування Денис Шмигаль запевнив, що для транспортування вакцин з ланцюгом 2-8 °C достатньо наявних державних потужностей.

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