В Туреччині розробили експрес-тест, який визначає COVID-19 за декілька секунд

Турецькі вчені заявили про розробку нового експрес-тесту на виявлення коронавірусної інфекції.

За їхніми даними, тест визначає результат за 10 секунд, а нова тест-система показала 99% ефективність.

Про це повідомили у Білкентському університеті.

Для проведення тесту потрібен мазок із ротової порожнини.

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Позитивний результат тесту визначається зміною забарвлення.

"Зразок, взятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів.

Якщо в навколишньому середовищі біосенсорний пристрій виявляє патоген, його присутність визначається за допомогою флуоресцентного сигналу", – пояснюють в університеті.

Вчені зазначають, що на відміну від ПЛР-тестів, ця система заснована не на реплікації зразка, а на виявленні присутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

Ще однією перевагою такого тесту дослідники називають те, що він не потребує мазків з глибоких областей горла та носу.

Тест-систему планують запустити у масове виробництво та довести до користувачів протягом 2 місяців.

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