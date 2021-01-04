В Туреччині розробили експрес-тест, який визначає COVID-19 за декілька секунд

Турецькі вчені заявили про розробку нового експрес-тесту на виявлення коронавірусної інфекції.
За їхніми даними, тест визначає результат за 10 секунд, а нова тест-система показала 99% ефективність.
Про це повідомили у Білкентському університеті.
Для проведення тесту потрібен мазок із ротової порожнини.
|Фото photovs/Depositphotos
Позитивний результат тесту визначається зміною забарвлення.
"Зразок, взятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів.
Якщо в навколишньому середовищі біосенсорний пристрій виявляє патоген, його присутність визначається за допомогою флуоресцентного сигналу", – пояснюють в університеті.
Вчені зазначають, що на відміну від ПЛР-тестів, ця система заснована не на реплікації зразка, а на виявленні присутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.
Ще однією перевагою такого тесту дослідники називають те, що він не потребує мазків з глибоких областей горла та носу.
Тест-систему планують запустити у масове виробництво та довести до користувачів протягом 2 місяців.
Вас також може зацікавити:
Українські науковці розробили ПЛР-тест, який може одночасно визначити COVID-19 та грип
У МОЗ розповіли, кому потрібно здавати тести ПЛР, на антиген та на антитіла до COVID-19
Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?
Як досліджують ПЛР-тести на коронавірус. ФОТОекскурсія лабораторією
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.