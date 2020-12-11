У МОЗ розповіли, кому потрібно задавати тести ПЛР, на антиген та на антитіла до COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я оновили стандарти надання медичної допомоги при COVID-19.

Зокрема, нововведення стосуються процесу тестування.

Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

У оновленому стандарті зазначаються групи осіб, яким зпотрібно здавати тест полімеразної ланцюгової реакції, тест на антиген та тест на антитіла до COVID-19.

За словами Ляшка, ПЛР-метод залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

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Проведенню ПЛР-тесту підлягають особи :

🔴 з підозрою на COVID-19;

🔴 з ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);

🔴 з ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

🔴 з ознаками пневмонії.

🔴 при появі симптомів, які не виключають COVID-19

🔴 у яких при проведенні дослідження методом ІФА або ІХЛА виявлено Ig A, IgG та/або сумарні IgМ, IgG

Щодо тесту імуноферментного аналізу на визначення антитіл, зазначається, що він має допоміжне значення для діагностики COVID-19 та основне значення для оцінки імунної відповіді на існуючу чи перенесену хворобу.

У МОЗ пояснюють, як формуються антитіла до COVID-19: Антитіла класу А (IgА) розпочинають формуватися і доступні для детекції приблизно з 2 дня від появи хвороби, досягають піку через 2 тижні та зберігаються тривалий період часу.

Антитіла класу М (IgМ) розпочинають виявлятись приблизно на 7 добу від початку хвороби, досягають піку через тиждень і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше.

Антитіла класу G (IgG) до SARSCoV-2 визначаються приблизно з 3- го тижня або раніше.



Обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену проводять особам з:

🔴 підозрою на COVID-19;

🔴 ознаками ТГРС;

🔴 ознаками інших ГРВІ;

🔴 ознаками пневмонії;

🔴 що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

🔴 що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;

🔴 що підлягають плановій госпіталізації.

При цьому позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР.

Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

При цьому, якщо тест на антиген негативний, то проводити ПЛР-тестування потрібно, яякщо спостерігаються симптоми.

Також дозволено використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.

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