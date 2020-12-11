У Міністерстві охорони здоров'я оновили стандарти надання медичної допомоги при COVID-19.
Зокрема, нововведення стосуються процесу тестування.
Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
У оновленому стандарті зазначаються групи осіб, яким зпотрібно здавати тест полімеразної ланцюгової реакції, тест на антиген та тест на антитіла до COVID-19.
За словами Ляшка, ПЛР-метод залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.
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Проведенню ПЛР-тесту підлягають особи :
🔴 з підозрою на COVID-19;
🔴 з ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);
🔴 з ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
🔴 з ознаками пневмонії.
🔴 при появі симптомів, які не виключають COVID-19
🔴 у яких при проведенні дослідження методом ІФА або ІХЛА виявлено Ig A, IgG та/або сумарні IgМ, IgG
Щодо тесту імуноферментного аналізу на визначення антитіл, зазначається, що він має допоміжне значення для діагностики COVID-19 та основне значення для оцінки імунної відповіді на існуючу чи перенесену хворобу.
У МОЗ пояснюють, як формуються антитіла до COVID-19:
- Антитіла класу А (IgА) розпочинають формуватися і доступні для детекції приблизно з 2 дня від появи хвороби, досягають піку через 2 тижні та зберігаються тривалий період часу.
- Антитіла класу М (IgМ) розпочинають виявлятись приблизно на 7 добу від початку хвороби, досягають піку через тиждень і можуть зберігатись впродовж 2-х місяців і більше.
- Антитіла класу G (IgG) до SARSCoV-2 визначаються приблизно з 3- го тижня або раніше.
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Обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену проводять особам з:
🔴 підозрою на COVID-19;
🔴 ознаками ТГРС;
🔴 ознаками інших ГРВІ;
🔴 ознаками пневмонії;
🔴 що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
🔴 що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;
🔴 що підлягають плановій госпіталізації.
При цьому позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР.
Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.
При цьому, якщо тест на антиген негативний, то проводити ПЛР-тестування потрібно, яякщо спостерігаються симптоми.
Також дозволено використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.
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