ВООЗ поки не рекомендує вагітним щеплюватися від COVID-19 вакцинами Pfizer та Moderna

ОНОВЛЕНО 01.02.2021: Вагітним таки можна щеплюватися від COVID-19 вакцинами Pfizer та Moderna.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що вагітним жінкам поки що не варто щеплюватися вакцинами Moderna та Pfizer від COVID-19.

Обидві вакцини - так звані "генетичні", які містять такі собі генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

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В розробці, окрім вакцин Pfizer та Moderna, є ще й інші генетичні вакцини, проте їх ще не схвалили в жодній країні.

Про вакцини інших видів організація поки що нічого не повідомляла.

У вакцини Sinovac, яку можуть поставити в Україну, механізм дії інший. Там використовують ослаблену або деактивовану форму патогена, який спричиняє захворювання.

Фото: imagepointfr/Depositphotos

Чому ВООЗ застерігає вагітних щеплюватися вакцинами Moderna та Pfizer від COVID-19

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Причина застережень проти Moderna та Pfizer у тому, що у ВООЗ немає достатньо даних, щоб рекомендувати генетичні вакцини вагітним.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) підтверджують, що наразі існує мало даних про безпеку вакцин проти COVID-19, зокрема, про генетичні вакцини для вагітних.

Однак у ВООЗ зазначають, що немає підстав вважати, що під час вагітності можуть бути проблеми через цю вакцину.

"Хоча у вагітних вищий ризик важкого перебігу COVID-19, використання генетичної вакцини вагітним жінкам наразі не рекомендується, якщо тільки вони не піддаються високому ризику зараження, як-от медпрацівники", - йдеться в заяві організації.

Під час брифінгу 26 січня глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайен підкреслила, що необхідні клінічні випробування цієї вакцини на вагітних жінках.

"Немає ніяких підстав вважати, що під час вагітності можуть бути проблеми, ми просто визнаємо, що даних наразі немає", - сказала вона.

Сьогодні є обмежені дані з досліджень щодо токсичності для тварин та їхньої репродуктивної системи генетичних вакцин від COVID-19.

Тим часом у щурів, які отримували вакцину Moderna від COVID-19 до або під час вагітності, не виявили жодних проблем з репродуктивною функцією самок, внутрішньоутробним / ембріональним розвитком або постнатальним розвитком.

Наразі плануються дослідження на вагітних, повідомляють у Центрі.

"Експерти вважають, що вакцини з мРНК (йдеться про вакцини Pfizer та Moderna - ред.) навряд чи становлять небезпеку для вагітних або плода, оскільки вакцини з мРНК не є живими вакцинами. МРНК у вакцині швидко руйнується і не проникає в ядро ​​клітини.

Однак потенційні ризики мРНК-вакцин для вагітних і плода невідомі, оскільки ці вакцини не вивчалися на вагітних", - зазначають у CDC.

Категорично проти виключення вагітних жінок з випробувань і рекомендацій по вакцинації виступив Американський коледж акушерства і гінекології.

У заяві організації написано, що вагітні жінки повинні самі вирішити, чи хочуть вони вакцинуватися, і мають бути поінформованими про будь-які ризики.

"У вагітних з більшою ймовірністю через COVID-19 може бути госпіталізація, штучна вентиляція легенів і смерть", - попереджають в заяві.

Також у ВООЗ не рекомендують щеплювати генетичними вакцинами від COVID-19 (Moderna та Pfizer):

людей, у яких в анамнезі була важка алергічна реакція на будь-який компонент вакцини,

незважаючи на те, що вакцинація рекомендується літнім людям через високий ризик тяжкої форми COVID-19 і смерті, вакцинацію для дуже слабких людей похилого віку з очікуваною тривалістю життя менше 3 місяців слід оцінювати індивідуально.

людей молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.

Чим особлива генетична вакцина?

COVID-19 - це перша хвороба, проти якої почали застосовувати генетичну вакцину. У ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде знайомиться наш імунітет після введення. У ній міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавірусу, тому у науковому світі генетичні вакцини називають РНК-вакцинами.

Це такі собі генетичні інструкції, які мають допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

За задумом, ця РНК повинна проникнути в наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, на який розвиватиметься імунітет.

Хоча такого виду вакцини розробляють проти різних захворювань, зокрема, проти ВІЛ, вірусу Зіка тощо, досі жодна з них не була схвалена для використання.

Основне питання полягає в тому, що цю вакцину потрібно зберігати і транспортувати за температур -70°C (-94°F) або нижче.

Які вакцини від COVID-19 має отримати Україна

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що Україна може додатково отримати 210 тис. доз препарату виробника Pfizer від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країна вірогідно може отримати від COVAX вакцини, з виробниками яких попередньо були підписані угоди про постачання та виробництво. Це вакцини від AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Sanofi.

Серед них тільки Pfizer є генетичною вакциною.

При цьому очільник МОЗ повідомив, що у першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин.

В той час, я у світі від COVID-19 провакцинували вже мільйони людей, в Україні ще немає дозволу на використання жодної вакцини.

У Верховній раді поки зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників.

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.

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