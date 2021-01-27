ВООЗ поки не рекомендує щеплювати вагітних генетичними вакцинами від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що вагітним жінкам поки що не варто щеплюватися мРНК-вакцинами Moderna та Pfizer від COVID-19.

Ці вакцини місять такі собі генетичні інструкції, які мають допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

"Хоча у вагітних вищий ризик важкого перебігу COVID-19, використання цієї вакцини вагітним жінкам наразі не рекомендується, якщо тільки вони не піддаються високому ризику зараження, як-от медпрацівники", - йдеться в заяві ВООЗ.

Причина таких застережень у тому, що у ВООЗ немає достатньо даних, щоб рекомендувати вакцини цього виду вагітним.

Хоча в організації зазначають, що немає підстав вважати, що під час вагітності можуть бути проблеми через цю вакцину.

Під час брифінгу 26 січня глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайен підкреслила, що необхідні клінічні випробування цієї вакцини на вагітних жінках.

"Немає ніяких підстав вважати, що під час вагітності можуть бути проблеми, ми просто визнаємо, що даних наразі немає", - сказала вона.

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У Центрі з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) підтверджують, що наразі існує мало даних про безпеку вакцин проти COVID-19, зокрема, про вакцини з мРНК для вагітних.

Сьогодні є обмежені дані з досліджень щодо токсичності для тварин та їхньої репродуктивної системи мРНК-вакцин від COVID-19.

У щурів, які отримували вакцину Moderna COVID-19 до або під час вагітності, не виявили жодних проблем з репродуктивною функцією самок, внутрішньоутробним / ембріональним розвитком або постнатальним розвитком.

Наразі плануються дослідження на вагітних, повідомляють у Центрі.

"Експерти вважають, що вакцини з мРНК навряд чи становлять небезпеку для вагітних або плода, оскільки вакцини з мРНК не є живими вакцинами. МРНК у вакцині швидко руйнується і не проникає в ядро ​​клітини.

Однак потенційні ризики мРНК-вакцин для вагітних і плода невідомі, оскільки ці вакцини не вивчалися на вагітних", - зазначають у CDC.

Американський коледж акушерства і гінекології категорично проти виключення вагітних жінок з випробувань і рекомендацій по вакцинації.

У заяві організації написано, що вагітні жінки повинні самі вирішити, чи хочуть вони вакцинуватися, і бути поінформованими про будь-які ризики.

"У вагітних з більшою ймовірністю через COVID-19 може бути госпіталізація, штучна вентиляція легенів і смерть", - йдеться в заяві.

Також у ВООЗ не рекомендують щеплювати цією вакциною:

людей, у яких в анамнезі була важка алергічна реакція на будь-який компонент вакцини,

незважаючи на те, що вакцинація рекомендується літнім людям через високий ризик тяжкої форми COVID-19 і смерті, вакцинацію для дуже слабких людей похилого віку з очікуваною тривалістю життя менше 3 місяців слід оцінювати індивідуально.

людей молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень.

Це перша РНК вакцина, яку почали застосовувати. У ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде знайомиться наш імунітет після введення. У ній міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавіруса.

Це такі собі генетичні інструкції, які мають допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

За задумом, ця РНК повинна проникнути в наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, на який розвиватиметься імунітет.

Хоча такого виду вакцини розробляють проти різних захворювань, зокрема, проти ВІЛ, вірусу Зіка тощо, досі жодна з них не була схвалена для використання.

Основне питання полягає в тому, що цю вакцину потрібно зберігати і транспортуванти на рівні -70°C (-94°F) або нижче.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що Україна може додатково отримати 210 тис. доз препарату виробника Pfizer від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв.

Прем'єр-міністр також розповів, що вірогідними кандидатами, які країна може отримати від COVAX, є ті вакцини, з якими попередньо були підписані угоди про постачання та виробництво. Це вакцини від AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Sanofi.

При цьому очільник МОЗ розповідав, що у першому півріччі 2021 року ми отримаємо 8 млн доз вакцин через механізм COVAX, серед яких будуть вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який у разі підтримки депутатами, дозволить використання в Україні вакцин найбільших світових виробників.

Йдеться про Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що у перших партіях вакцини від COVID-19 Україна, ймовірно, отримає три різних препарати.

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