2 млн щеплень від COVID-19 на тиждень: Степанов представив Нацплан вакцинації

Міністерство охорони здоров'я готує Національний план із вакцинації від COVID-19.

Указ міністерства, який розпочне кампанію імунізації українців, буде підписано у п'ятницю, 18 грудня.

Про це повідомив на брифінгу 17 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Реклама:

"До складання цього Нацплану залучені не лише українські експерти, але також експерти ВООЗ, UNICEF.

Це мусить бути дуже чіткий план вакцинації, де немає жодних дрібниць, але який чітко і покроково відповідає на усі запитання, які можуть виникнути", – зауважив міністр.

Фото belchonock/Depositphotos

Окремо в Національному плані має йтися і про вакцинацію українців, які живуть на тимчасово окупованій території України.

Отже, за словами Степанова, вакцинація українців буде здійснюватися у три етапи.

Перший етап, коли в Україні буде низький доступ до вакцин – не більше 10% від загальної кількості населення.

Заплановано охопити не менше, ніж 700 тисяч населення.

Реклама:

Пріоритетні групи: медичні працівники , особливо ті, які працюють в стаціонарах, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу;

військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь в операції об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери , особливо ті, які обслуговують людей літнього віку

люди, які знаходяться в місцях довгострокового догляду – в інтернатах, будинках для осіб літнього віку тощо і персонал таких закладів.

Період здійснення – залежить від того, коли Україна отримає перші вакцини.

"Ми розраховуємо, що це станеться якнайшвидше – вже у лютому, щоби ми почали вакцинацію з медичних працівників", – пояснив міністр.

На другому етапі будуть вакциновані люди після 60 років, включаючи тих, хто відноситься до осіб медичного ризику. Ті, які мають супутні захворювання.

Це працівники закладів освіти, дошкільних, шкільних і вищих навчальних закладів, працівники, які забезпечують безпеку держави, включаючи Державну службу з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію та ЗСУ.

На третьому етапі, коли Україна матиме вже помірний доступ до вакцини, буде вакциновано решту громадян – люди віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійних груп, які мають вищий рівень захворюваності на коронавірусну хворобу.

Спосіб здійснення плану вакцинації

МОЗ планує здійснювати вакцинацію на базі існуючих кабінетів щеплення. Таких в Україні 11 346.

Окрім того, планується створення мобільних бригад з імунізації в усіх регіонах України, які матимуть необхідну техніку для перевезення вакцин.

В міністерстві сподіваються, що такі мобільні бригади будуть в змозі здійснювати 190 тисяч щеплень щотижня.

Імунізація буде здійснюватися через мережу сімейних лікарів. В сімейній медицині в Україні працює 23 795 лікарів первинної медичної допомоги.

За словами Степанова, міністерство також пропрацьовує логістику транспортування. Деякі вакцини потребують спеціальних холодильників для транспортування при температурі -70°C.

"Ми маємо невеликі потужності державні. Окрім того, вже опрацьована можливість з приватними структурами, які мають такі холодильні потужності", – каже Степанов.

Наша мета – щоби жодна доза вакцини не втратила своєї актуальності".

"Розрахункова можливість – це те, що ми теоретично можемо робити, це 2 млн щеплень на тиждень, якщо будуть залучені усі.

І це розраховано з кількості часу, який необхідний на проведення щеплення", – заявив міністр.

За даними Bloomberg, Україна насправді не скоро зможе отримати достатню кількість вакцин, оскільки багаті країни вже зарезервують за собою потрійну кількість доз.

Нині наша країна має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя