У США знищили майже 2000 доз вакцини від COVID-19 через проблеми з морозилкою

1900 доз вакцини Moderna від COVID-19 зіпсувалися в лікарні в Бостоні (США) після того, як морозильну камеру випадково відключили від мережі.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на NBC Boston.

Вакцини зіпсувалися ще 19 січня.

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На морозильній камері була встановлена система моніторингу і сигналізації, проте вона не спрацювала.

Наразі проводиться розслідування, щоб визначити причину інциденту і причину несправності системи.

Фото: gabyfotoart/Depositphotos

Представник влади зазначив, що зараз замінюють вакцини, і в медичному центрі не передбачають зриву вакцинації.

Нагадаємо, раніше компанія Moderna була змушена знищити 400 тисяч доз вакцини від COVID-19 через брак.

Цю вакцину теоретично також можуть поставити в Україну в рамках механізму COVAX.

Що це за вакцина? Реклама:

Moderna розробила РНК-вакцину - це означає, що в організм вводять генетичний матеріал - мРНК,таку собі інструкцію, яка має допомогти нашому імунітету захиститись від вірусу.

У ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде знайомиться наш імунітет після введення. У ній міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавіруса.

Компанія Moderna заявила, що вона поліпшила термін придатності і стабільність власної вакцини, що означає, що її можна зберігати при стандартних температурах охолодження від 2°C до 8°C протягом 30 днів.

Компанія стверджує, що вакцину можна тримати протягом шести місяців при температурі -20°C для транспортування і тривалого зберігання.

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