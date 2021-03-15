Ляшко розповів, чому українці відмовляються вакцинуватися проти COVID-19

За 10 днів вакцинації проти COVID-19 в Україні щепили 24% працівників у медзакладах, які лікують коронавірусних хворих, 30% працівників лабораторій та 20% працівників екстреної медичної допомоги.

Серед причин відмов від вакцинації – нещодавно перенесений COVID-19 та певні протипокази, розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

Перша причина відмови, за словами Ляшка, – коли людина нещодавно перехворіла коронавірусом.

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"Ми рекомендуємо, що якщо перехворіли і у вас наявні антитіла, то можете відтермінувати вакцинацію на 6 місяців, тобто передати свою вакцину колезі", – розповів головний санітарний лікар.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко

Друга причина – у людини на момент проведення вакцинації могли бути протипокази, вона могла перебувати в гострій стадії певної хвороби, мати погане самопочуття або просто не вийшла на роботу.

"Звісно, що є і ті, хто відмовилися вакцинуватися на цьому етапі, але у нас також є багато фактів, коли вже зараз мобільні бригади повторно виїжджають в ковідні лікарні і вакцинують", – додав Ляшко.

Головний санітарний лікар підкреслив, що відмова від щеплення не означає, що людина не вакцинується завтра чи післязавтра або через 10 днів.

"Тому говорити про відмови від щеплень як категоричну річ я не буду", – сказав Ляшко.

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