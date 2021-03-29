У МОЗ пояснили, для чого потрібно записуватися в чергу на вакцинацію проти COVID-19

Записатися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 потрібно, щоб Міністерство охорони здоров’я могло ефективно розподілити вакцини та оперативно щепити охочих, коли з’явиться така можливість.

Про це повідомив заступник МОЗ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час брифінгу 29 березня.

"Це дуже важлива для нас інформація, оскільки вона дозволяє планувати логістичну потребу, розуміти, в яких регіонах є більший запит на цю вакцину, щоб її розвести.

А також максимально оперативно вакцинувати людей, які виявили бажання, за умови наявності відповідної кількості вакцин", – розповів Кучер.

Фото: serggn/Depositphotos

Заступник МОЗ додав, що людей, які записалися в чергу на щеплення проти COVID-19, повідомлять про наявність вакцини.

Якщо ж людина не записалася в чергу, це не стане перешкодою для отримання щеплення, коли з’явиться можливість, запевнили у міністерстві.

"Ні, це не буде ніяким обмеженням, але я би радив бути у цьому списку, щоб пришвидшити процес, щоб ми могли планувати і з вами зв’язатися, коли цей етап настане і коли буде можливість вас якомога швидше провакцинувати", – сказав заступник МОЗ.

Станом на 17 годину 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалося 362 895 людей. Найбільше – віком від 21 до 39 років. Найменше – від 80 років.

Нагадаємо, існує 4 способи, як записатися на вакцинацію проти COVID-19.

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